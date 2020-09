Oroscopo Branko 27 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

Oroscopo Branko 27 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Viaggi d’affari e documenti sono all’ordine del giorno. Basate i vostri progetti tenendone conto. Non avrete molta energia ma la vostra vitalità di spirito controbilancerà questa tendenza. Vi aiuterà anche fare stretching.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Diventate disinvolti e spensierati. I vostri contatti saranno estremamente piacevoli. Sarebbe nel vostro interesse essere più esigenti per quanto riguarda l’alimentazione. Vi sentirete meglio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): State imparando una lezione positiva dal passato ed è il momento di rimediare a un errore e di fare un bilancio. Solo la vostra predilezione per le cose belle della vita potrebbe causare problemi. Siete tentati di fare le cose a dismisura… Attenti al vostro fegato.

Oroscopo Branko 27 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Fate uno sforzo con voi stessi se la tentazione è troppo forte… trovate difficoltà a mantenervi in equilibrio emotivo oggi. Vi sentite in migliore forma e abbastanza stabili per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non sprecate le vostre energie nelle parole vane.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro entourage vi sembrerà particolarmente attivo oggi, ma la calma vi permetterà di ottenere il massimo dei piaceri della vita. I vostri livelli energetici seguiranno le fluttuazioni delle vostre emozioni oggi. Cercate un po’ di pace e tranquillità per ricaricarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Troverete facile dedicare tempo alla vostra famiglia. È il momento di entrare in quei dettagli che sono stati a lungo dimenticati. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricare le batterie e sarebbe una buona idea uscire all’aria aperta e respirare profondamente.

Oroscopo Branko 27 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il realismo si tinge di ottimismo che motiverà la vostra squadra e vi circonderà di un bel gruppo. La vostra psiche è vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Bisognerà riflettere a fondo prima di lanciarvi. Fate uno sforzo di ritiro dal mondo per arrivarci! Il vostro attuale ritmo vi incita anche a strafare, pensate a rilassarvi totalmente quando sarà possibile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Puntate sulla stabilità e la fiducia oggi, consolidate le cose con i vostri cari con la franchezza. Sarete in eccellente forma generale, ma contenete l’assunzione di dolci e migliorerete la vostra energia.

