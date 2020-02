Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non è il caso di discutere adesso, le stelle non sono ancora dalla tua parte: meglio aspettare mercoledì, quando la Luna entrerà nel tuo segno. Anche sul lavoro ci sono dei problemi da risolvere, questa è una fase un po’ complessa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questi sono giorni buoni per i sentimenti, gli incontri sono favoriti per i single. Chi invece vuole chiudere una relazione può farlo con più facilità e senza soffrire. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate le proposte che vi fanno, avete le stelle dalla vostra parte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è un po’ di nervosismo e anche molta nostalgia: ma pensare a un amore passato non è la cosa migliore, meglio lasciare andare i ricordi e vivere il presente. Qualche problema anche sul lavoro dovuto a dei conflitti e al tuo nervosismo.

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se stai vivendo due storie cerca di fare attenzione: il rischio di fare pasticci è altissimo. Meglio essere prudenti. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche se qualcosa dovrà essere probabilmente rimandato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In amore non ci sono grossi scossoni: le cose andranno bene a partire da mercoledì, quando la Luna sarà a tuo favore. Cerca di stare attento alle spese, serve maggiore prudenza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi c’è il rischio di qualche discussione in amore: cerca di non tirare fuori vecchi discorsi, altrimenti la lite da banale potrebbe degenerare. Sul lavoro oggi potresti sentirti sovraccaricato, ci sono molte cose da fare e troppo spesso sei solo tu a doverle fare.

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Una piccola crisi potrebbe aver annuvolato il cielo di alcune coppie: tranquilli, passerà presto. Adesso la situazione è in miglioramento. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche i guadagni possono aumentare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi potrebbe esserci qualche piccolo contrattempo, ma niente di irrisolvibile. Nella coppia invece, sono in arrivo momenti molto intriganti se ci metti un po’ di impegno. Sul lavoro hai intuizioni vincenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giornata nervosa in amore, meglio cercare di evitare le discussioni, non è il momento giusto per cercare di risolvere i problemi, prendi tempo e rimanda ai prossimi giorni. Questo vale anche per il lavoro.

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giornata in cui potrebbero esserci delle discussioni in amore, fate attenzione soprattutto con qualcuno del Leone. Va meglio sul lavoro, ci sono delle buone occasioni da prendere al volo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E’ un buon periodo per i sentimenti a patto che non pensi al passato, ma che guardi avanti. Questo è un periodo speciale. Per quel che riguarda il lavoro puoi recuperare il terreno perso e anche guadagnare qualcosa in più se lavori in proprio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Possono esserci belle emozioni in amore. Qualche problema solo se stai con la persona sbagliata: forse è il caso di prendere una decisione drastica. Sul lavoro sono in arrivo belle notizie.

