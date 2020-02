Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se hai una buona vitalità, corri il rischio di rovinare qualche rapporto, anche d’amore, perché potresti portarti nella vita familiare o di coppia i problemi sorti sul lavoro. Evita di far sentire il malumore, metti i confini tra vita professionale e vita personale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vivi emozioni positive, questa è una giornata perfetta per un appuntamento, sei in piena fase di recupero. Sul lavoro questo è il momento giusto per fare progetti importanti, per agire, le stelle sono dalla tua parte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata sottotono in amore se stai con qualcuno che non ti capisce a fondo. Tu avresti bisogno di maggiore tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, chi è in cerca è favorito: datevi da fare.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei in una fase di recupero, rispetto ai giorni scorsi va molto meglio, anche se ancora non sei al massimo della forma. Giornata sottotono sul lavoro, potrebbe esserci qualche ritardo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Giornata positiva, rispetto a quelle appena trascorse, in quanto la Luna non è più in opposizione. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche bella proposta. Fai attenzione alle scadenze e al nervosismo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Attenzione alle discussioni in casa, specie se riguardano questioni economiche. Se devi fare delle scelte, cerca di non farle all’ultimo minuto.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Cerca di non stressarti troppo in amore, devi trovare il giusto equilibrio, anche con le parole. Dovresti evitare l’interferenza dei parenti nella coppia. Attenzione alle spese.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata molto favorevole per l’amore grazie all’influsso della Luna nel vostro segno, siete molto sensuali. Cercate però di liberarvi di un peso che vi angoscia. Sul lavoro potrebbero arrivare nuovi alleati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attenzione alle emozioni forti come rabbia o malinconia, potrebbero arrecare danni alla vostra relazione di coppia. Oggi sei un po’ nervoso, dovresti trovare il modo di rilassarti. Sul lavoro rimanda le discussioni, oggi non è il caso.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa è una giornata valida, in cui sai bene quello che vuoi e come ottenerlo. Sul lavoro cerca di non pretendere troppo e vedrai che otterrai quello che vuoi, ci saranno delle belle conferme, anche se sono possibili dei ritardi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa è una giornata positiva e interessante per le relazioni interpersonali e per l’amore, non ti senti più sotto pressione e questo ti rende più disponibile. Momento ideale anche per affrontare prove sul lavoro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata positiva in amore, puoi anche ricucire uno strappo del passato. Cerca di affidarti all’istinto, lasciati andare di più. Sul lavoro potrebbero esserci nuove opportunità. Fai attenzione alle spese.

