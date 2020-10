Paolo Fox oroscopo 24 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti trovo molto pensieroso; e’ da mercoledi che sono tornati piccoli tormenti. Possiamo spiegare questa agitazione in due modi: o stai lavorando ad un progetto per il prossimo anno che ogni tanto si blocca oppure devi risolvere questioni legali e finanziarie. Ci sono giornate in cui non si puo’ voltare la testa dall’altra parte!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata senti che c’e’ qualcosa di buono nell’aria! Tra l’altro, tu sei una persona costruttiva, razionale, quindi non ami la fantasia o quanto meno quando hai una idea cerchi di metterla subito in pratica. E quindi non puoi vivere relazioni inutili!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I prossimi tre giorni sono davvero molto attivi! Questa e’ stata una settimana che e’ partita male, addirittura a livello fisico ci sono stati dei problemi, ma tra sabato e domenica non escludo che ci sia un recupero. L’importante e’ che questo recupero riguardi anche le relazioni sentimentali, ancora di piu’ dalla prossima settimana quando Venere sara’ davvero amica!

Paolo Fox oroscopo 24 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche in questo giovedi senti molta fatica addosso, senti il peso anche di scelte che a livello lavorativo e sentimentale non sono state adeguate. Posso dire che a volte sei proprio tu a cercare le difficolta’ per mettere alla prova la tua persona, ma anche perche’ ritieni che soffrendo o comunque cercando le cose piu’ complicate si matura meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Come sto spiegando da qualche giorno, tu sei una persona forte, sei una persona bella, ma non per questo devi caricarti sulle spalle pesi inutili! In questo periodo, magari anche solo per gratificarti oppure per cercare soddisfazione, potresti dire si ed accettare ruoli e condizioni che nel tempo potrebbero diventare un vero peso o addirittura un problema.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo un inizio di settimana pesante, finalmente ritrovi tanti pianeti favorevoli: in questa giornata abbiamo Luna, Venere, Giove e Saturno attivi. Mi sembra impossibile che una persona nata sotto questo segno non abbia ricevuto conferme nel corso degli ultimi tempi!

Paolo Fox oroscopo 24 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Senti che e’ molto difficile mantenere la calma! Il tuo e’ il segno dell’equilibrio, della diplomazia: tante volte ti e’ capitato, e ti capitera’ ancora nella vita, di sorridere a denti stretti, di dire si solo per evitare complicazioni. Tuttavia, andiamo incontro ad un oroscopo che a Novembre non permettera’ piu’ di fare tutto quello che e’ necessario per evitare discussioni!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ una giornata interessante, ma devo dire che poi da venerdi pomeriggio partira’ una fase di agitazione molto grande. Potresti essere preoccupato per una persona di famiglia: oppure, in questo fine settimana che inizia domani, potresti anche vedere in maniera piu’ critica alcuni rapporti che ultimamente sono stati un po’ agitati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Prepariamoci ad un fine settimana interessante perche’ tra venerdi e domenica avremo stelle molto intriganti, ma purtroppo questo giovedi e’ ancora un po’ sottotono per questioni fisiche, perche’ non ti senti bene, perche’ magari hai avuto troppe cose da fare. In amore, dal 28 inizia una fase di recupero: questo significa anche che potresti finalmente dire quello che pensi.

Paolo Fox oroscopo 24 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa Luna nel segno assieme a Giove e Saturno mi dice che sei veramente molto forte. Possono esserci tanti problemi nella vita ma tu hai sempre una grande energia! Quando si sente questa forza e’ piu’ facile affrontare tutto quello che non va.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni sei difficile da frenare e difficile da capire! Questo perche’ stai vivendo situazioni di tormento interiore piuttosto forti, ma in un quadro generale di grande confusione e forse anche di grande stanchezza, questa giornata sembra davvero interessante. Posso dire che hai anche una buona capacita’ d’azione e reazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei una persona che vive di emozioni e quando queste emozioni sono negative rischi di chiuderti in te stesso. Cerca di non pensare sempre a quello che hai dato e a quello che hai ricevuto, perche’ in qualche modo i conti non tornano!

