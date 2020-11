Paolo Fox oroscopo 24 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Molto dipende anche dalle persone che frequenti perche’ i tuoi stati d’animo piuttosto irruenti sono spesso giudicati in maniera troppo critica dalle persone che ti stanno attorno. Se vedi che certe problematiche non passano, devi distrarre la mente: e’ l’unica cosa che si puo’ fare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Spero che tu abbia meno voglia di discutere perche’ le giornate di venerdi e sabato sono state dense di agitazione. Forse perche’ c’e’ stato un problema, forse perche’ hai avuto delle problematiche familiari o magari, in casi particolari, la gelosia ha creato brutte situazioni. Se sei stato male in questa domenica si recupera, e questo e’ un buon indizio anche per tentare un recupero d’amore. Va detto pero’ che se qualcosa non quadra in un rapporto di lavoro o di amore, inizierai ad essere molto piu’ critico!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei frastornato e nervoso in una domenica senza troppe garanzie. Un incontro potrebbe saltare o potresti svegliarti con qualche piccolo momento di disagio. Spero che questa situazione passi in fretta pero’, per almeno 48 ore, il mio consiglio e’ quello di evitare dispute soprattutto nei rapporti con Vergine e Pesci

Paolo Fox oroscopo 24 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ora non e’ che per forza tutti debbano vivere un grande amore, ma chi lo ha lo potenzia! Invito quelli che hanno il cuore solo a guardare al futuro in maniera piu’ positiva perche’ gia’ da questa domenica potrebbe nascere un incontro, una scintilla d’emozione, qualcosa di bello. Poi sappiamo che ci sono dei periodi in cui l’amore non ci interessa e altri in cui improvvisamente ci rendiamo conto di quanto sia importante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei piu’ tranquillo in una domenica ricca di stimoli ma non cosi pesante o soporifera o magari anche agitata, come lo sono state le ultime 48 ore! Quindi, in qualche modo mi sembra che tu voglia cercare nuove soluzioni. Di solito bisogna evitare conflitti: ho spiegato in altri momenti che sei stato vittima di tranelli, di colpi bassi, ma se insegui le persone che si sono comportate in maniera cosi scorretta con te sbagli di grosso, perche’ bisogna andare avanti, non perdere tempo!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa e’ una giornata un po’ nervosa: chi lavora anche la domenica potrebbe non sentirsi in perfetta forma, chi invece sta a casa e ha preventivato una giornata tranquilla sara’ piuttosto indolente, con poca voglia di muoversi, poca voglia di fare tante cose. Certo poi il periodo non aiuta perche’ viviamo tutti una grande crisi, ma ho spiegato piu’ volte che da questa crisi non dico che ci hai guadagnato ma comunque hai avuto un ruolo importante.

Paolo Fox oroscopo 24 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi trovare il giusto ‘assetto’! In effetti nel corso degli ultimi tempi non e’ stato facile cambiare, trasformare la tua vita. A livello amoroso e lavorativo hai dovuto affrontare molti eventi: sono molte le situazioni che non sei riuscito ancora a chiarire, e ancora una volta ti ripeto di puntare sul 2021 perche’ sara’ un anno utile. Questa e’ una giornata intermedia; se il tuo cuore e’ solo da tempo comincia a guardarti attorno!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): A volte ci si rende conto di quando si ama una persona se ci sono delle privazioni, se ci sono delle discussioni e poi magari dopo una grande e furibonda litigata si sta male, ci si rende conto appunto di quanto sia importante quella persona!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): se sei costretto a stare in casa o magari a contatto con persone noiose, potresti anche arrabbiarti parecchio. Il consiglio che devo darti in questa domenica e’ quello di fare le cose con molta calma, di rinviare discussioni, polemiche e confronti a tempi meno insidiosi. Non rivangare il passato!

Paolo Fox oroscopo 24 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In anno difficile per tutti sei comunque vincitore: continuo a dire quello che ho sempre detto, che questo e’ un segno che nonostante abbia provato tante sofferenze ora e’ pronto a rivalutare la propria vita. A volte bisogna toccare il fondo per capire quanto sia importante stare bene: e allora tutti quelli che si sono lamentati a fronte di nulla, attraversando questo 2020 tempestoso si sono resi conto di quanto si stava meglio prima.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):In questi giorni stai vivendo una sorta di piccola-grande rinascita! Se finora hai fatto una vita troppo tradizionalista, conservatrice, ora ti scoprirai improvvisamente rivoluzionario! Non e’ necessario per forza andare in piazza e urlare, basta semplicemente cambiare prospettive.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se l’amore non c’e’, se ultimamente ci sono stati troppi problemi, ora arrivano le buone intuizioni per recuperare. Posso dire che questa e’ una giornata migliore anche per quelli che stanno vivendo nella grande confusione da diverse settimane. Inoltre, la fine di Novembre e gli inizi di Dicembre saranno molto interessanti anche per l’amore

PAOLO FOX OROSCOPO 23 NOVEMBRE 2020