Oroscopo Branko 24 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 novembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po’ più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima. In fin dei conti, non è una questione di vincitori o vinti, ma di avere abbastanza autostima da non sentire questo bisogno di vittoria.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili. Reagire in maniera troppo brusca non è certo di aiuto, ma restare in silenzio è ancora peggio. Cerca di comunicare di più.

Leone (23 luglio – 23 agosto): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali. Essere un po’ più tollerante con la tua cerchia oggi farà bene a tutti e, paradossalmente, avrà i suoi vantaggi in termini di efficienza.

Oroscopo Branko 24 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato. Non permettere alla tua concentrazione di perdersi in inutili vagabondaggi, la tua più grande forza sta nell’essere reattivo mantenendo la concentrazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’. Questo modo di fare così intransigente potrà essere oggetto di critica per qualcuno, ma in ogni caso la tua cerchia ti considera come una fonte di ispirazione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se la giornata è iniziata bene, ti senti sempre più ansioso e sballottato in tutte le direzioni. È veramente importante che tu definisca le tue priorità, semplicemente perché non puoi riuscire a fare tutto quello che ti verrà richiesto oggi. Lasciare una cosa da fare non completata potrà sembrare frustrante, eppure è il modo più efficace e meno pericoloso per gestire la complessità che ti circonda.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Spesso il tuo romanticismo innato, la tua ‘tendenza al melodramma’ ti porta a rendere piu’ cupe alcune situazioni d’amore, ma devi liberarti di tutta questa serie di negativita’ e iniziare a sperare in un periodo migliore. Solo tu puoi cambiare, solo tu puoi fare qualcosa per te stesso: sappi che le stelle saranno dalla tua parte!

