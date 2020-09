Paolo Fox oroscopo 23 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Certo che in questi giorni non e’ facile mantenere la calma, ma grazie a questa Luna favorevole ti riconosco una buona capacita’ d’azione, di recupero! Quindi, qualsiasi cosa sia accaduta nel recente passato, cerca di gestirla al meglio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo una giornata un po’ faticosa, quella di lunedi, in queste 24 ore riacquisti energia! E’ probabile che tu sia anche un po’ in pensiero per un cambiamento di lavoro, per alcuni progetti che sono fermi al palo. In ogni modo, fino a Novembre c’e’ speranza di recuperare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Alcuni di voi vivono una condizione di forte stress: devo dire che se lunedi c’e’ stato un momento di forte disagio, in queste 24 ore si recupera, ma parzialmente! Si perche’ tra stasera e mercoledi, questa Luna in opposizione potrebbe portare qualche piccolo conflitto. Ci sono discussioni in vista!

Paolo Fox oroscopo 23 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sappiamo che hai un umore piuttosto ballerino ‘di nascita’, ma in questi giorni sei anche giustificato sei sei un po’ ‘sopra le righe’! Specialmente considerando il fatto che abbiamo una condizione un po’ particolare per il lavoro, con Giove e Saturno opposti che parlano di fermi, di blocchi improvvisi imprevisti. E’ normale che si abbia qualche dubbio. Cerca di essere piu’ sereno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sole favorevole in questa giornata: si parla di una situazione di grande energia! Pero’ devo dire che, come altri segni, anche tu entro Novembre dovresti mettere a posto contenziosi, questioni finanziarie e tutto quello che e’ rimasto in sospeso. Inoltre, il 2021 non sara’ un anno che ‘sollecita’ i rischi: e’ meglio mettere in cantiere buoni progetti fin da adesso!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Entro la fine dell’anno devi mettere nero su bianco tutte le situazioni piu’ importanti per te. Oltretutto, in questa giornata c’e’ un minimo di energia e quindi bisogna gestirla al meglio. Si fara’ sentire una certa stanchezza mentale, perche’ gli obblighi sono tanti!

Paolo Fox oroscopo 23 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Col Sole nel segno da questa giornata, non solo iniziano i ‘compleanni’, ma inizia una bella fase di recupero! Consideriamo che avere Venere e Luna favorevole puo’ portare indizi di fortuna soprattutto in amore, mentre sul lavoro c’e’ ancora tanto da sistemare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo e’ un momento un po’ particolare perche’ ci sono alcuni problemi: forse crediti non ancora riscossi o contenziosi aperti. In qualche modo, dal punto di vista economico sei molto provato: voglio ricordare, pero’, che questo e’ una giornata di forza: assieme a Bilancia e Sagittario potresti fare grandi cose!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questa giornata la Luna si trova nel tuo segno: ed ecco perche’ questa e’ una giornata importante, da sfruttare, cosi come lo sara’ quella di mercoledi. Ricordo sempre che se devi chiarire una questione d’amore non bisogna aspettare Ottobre, perche’ sarebbe troppo tardi!

Paolo Fox oroscopo 23 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Qualche piccolo tormento, c’e’! Questo Sole e’ agitato e anche tu ti senti particolarmente nervoso, specialmente per quanto riguarda questioni lavorative ed economiche. Dalla prossima settimana, complice il nuovo passaggio di Mercurio in un segno amico, si potra’ risolvere qualcosa o vedere tutto in maniera piu’ chiara.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): si recupera un po’ di energia ma poca rispetto a quella che ti servirebbe! Comunque, il fatto che il Sole sia di nuovo favorevole indica una grande voglia di rilanciarsi e soprattutto di capire cosa e’ giusto fare e cosa e’ meglio abbandonare. Entro fine anno ci saranno grandi tagli e grandi cambiamenti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ogni tanto vivi piccoli o grandi conflitti, e se riguardano il lavoro bisogna stare doppiamente attenti. In questo martedi, ad esempio, c’e’ molta confusione nell’aria! Ricordo ancora che Ottobre potrebbe far saltare tutti i rapporti poco chiari.g

