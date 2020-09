Paolo Fox oroscopo 22 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata un po’ particolare. Siamo in attesa del Sole in opposizione: ho spiegato piu’ volte questo e’ un periodo in cui devi affrontare ancora molti problemi ma sappiamo anche che con l’arrivo di Dicembre, molti problemi si risolveranno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Continua quest’ondata importante! Solo che in questi giorni c’e’ una forte stanchezza, forse anche preoccupazione inerente le questioni economiche. Posso dire che con Giove e Saturno favorevole, chi aspetta una chiamata potrebbe riceverla entro Novembre, e c’e’ chi l’ha gia’ avuta e potrebbe sentirsi meglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi trovate in una situazione di grande caos, soprattutto perche’ c’e’ grande stanchezza fisica. Sei tra quei segni che con l’arrivo di Dicembre si libereranno di molte preoccupazioni! Posso dire che con questa Venere favorevole, questa sara’ una settimana molto importante per l’amore sembra: se la tua coppia e’ in crisi dovresti sfruttare questo periodo per cercare di risolvere le cose.

Paolo Fox oroscopo 22 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata ti trovi in una condizione di forza, cosi come i segni Scorpione e Sagittario. Sei piuttosto favorito in tutto! C’e’ da dire che queste sono giornate importanti anche per ripescare un amore, per vivere meglio un’emozione. Ottobre confermera’ certi sentimenti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti trovi a dover combattere con molte difficolta’ oppure semplicemente non ti senti in perfetta forma. Quindi, soprattutto nei rapporti coi segni Toro e Acquario, ti consiglio un po’ di prudenza in piu’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Al momento ci sono buoni orizzonti in vista! Ho spiegato piu’ volte che questo e’ un segno favorito anche perche’ non si ferma mai, anche perche’ e’ sempre molto energico! E in piu’ ci stiamo avviando ad un mese di Ottobre che sara’ di assoluta forza anche per i sentimenti!

Paolo Fox oroscopo 22 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Che tu abbia bisogno di un piccolo sprone, di un piccolo aiuto, lo sto dicendo da tanto tempo! Questo aiuto potrebbe arrivare grazie al Sole che da martedi entra nel tuo segno, cosi come arriva ufficialmente anche l’autunno che sara’ una stagione di recupero anche per le relazioni sociali!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ora ti senti piu’ forte con questa Luna nel segno! Ti senti anche pronto a dire cose che fino a qualche tempo fa non avresti mai detto ne pensato! Assieme a Cancro e Sagittario, sei fra i segni che puo’ combinare qualcosa di importante!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nei prossimi giorni avrai tanta voglia di muoverti: abbiamo una situazione al massimo! A tutti quelli che hanno vissuto problematiche d’amore consiglio di parlare entro e non oltre la fine di Settembre, perche’ Ottobre potrebbe portare qualche livore, qualche ritardo in certi programmi, in certi progetti.

Paolo Fox oroscopo 22 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il tuo e’ uno dei segni forti dell’anno! Spero che molti abbiano gia’ avuto delle buone ‘combinazioni’: se in questi giorni parte un rapporto d’amore e’ possibile che sia coi segni Vergine e Pesci. Sul lavoro sei ben contento di iniziare qualcosa di nuovo, di importante. Buone notizie in arrivo!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ci sono delle situazioni da capire, forse anche dei rapporti da chiudere. In questo momento, e soprattutto dalla prossima settimana, dovrai iniziare anche a farti due conti in piu’: la situazione economica sembra piuttosto sotto pressione!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa bella Luna ‘valorizza’ tutte le persone del tuo segno e assicura una buona energia, anche nei confronti degli altri. I rapporti con Capricorno, Vergine e Bilancia sono piuttosto forti. Inoltre, finalmente da martedi il Sole non sara’ piu’ opposto: e’ tempo di riscatto!

