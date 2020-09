Paolo Fox oroscopo 21 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata mi sembra molto particolare. In questo periodo bisogna stare attenti alle questioni economiche: e’ chiaro che molto dipende dalla tua eta’, dal tuo lavoro, ma c’e’ chi deve risolvere una questione legale, chi deve fare un ricorso oppure semplicemente recuperare quattrini.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Pur essendo molto motivato, protettivo e desideroso di amare, in questa domenica potresti essere un po’ permaloso, un po’ irascibile. Quindi, se ci sono stati problemi nel recente passato, bisogna cercare di superarli senza drammatizzare. E’ meglio non premere troppo l’acceleratore!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei frastornato ma molto ottimista rispetto al futuro: forse perche’ ti sei fatto carico di tante problematiche nel passato che pare proprio che il peggio sia alle spalle. In questa giornata raccomando di volare alti: in amore si puo’ recuperare qualcosa. Se devi fare una scelta, Ottobre sara’ il mese del grande si o del grande no!

Paolo Fox oroscopo 21 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ho spiegato che negli ultimi due giorni hai superato il limite della tua pazienza: spero che tu non abbia detto basta perche’ potresti essere quasi costretto a ripensarci. In queste 24 ore potresti vedere con un occhio piu’ disponibile e generoso persone e situazioni che fino a qualche ora fa sembravano ormai uscite dalla tua vita.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Mi raccomando, non impelagarti nel traffico, non fare cose che possono in qualche modo anche portare delle tensioni. C’e’ da dire che e’ una domenica in cui i rapporti familiari ed amorosi sono messi sotto torchio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei sempre molto rigoroso con te stesso e con gli altri, e adesso questo tuo rigore sembra essere apprezzato! Quando e’ iniziato il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto, tu sei stato tra i pochi a razionalizzare la situazione e a non farti prendere dal panico. E questo, lo devo dire, alla fine porta frutti positivi!

Paolo Fox oroscopo 21 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei un po’ pensieroso per i soldi e per quello che andrai a fare in futuro. D’altronde, quando si deve passare attraverso una fase di grande agitazione e’ normale sentirsi un pochino frastornati. La cosa che posso dirti e’ che non subito, ma da Dicembre, la tua posizione sara’ sanata, potrebbero arrivare buone notizie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La Luna nel segno indica emozioni e spero anche rancori superati! Siccome tra qualche giorno finalmente Venere non sara’ piu’ contraria; se questo mese di Settembre ha portato difficolta’ in amore oppure se sei stato un po’ lontano dagli altri, cerca di dimenticare perche’ entro due settimane potresti anche vivere qualcosa di bello!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto piu’ speranzoso rispetto ad un futuro che si prospetta importante! Se c’e’ una cosa veramente bella che riguarda il tuo segno e’ il costante desiderio di esplorare sempre nuovi orizzonti, di portare sempre avanti nuovi esperimenti.

Paolo Fox oroscopo 21 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei decisamente piu’ forte rispetto agli ultimi due giorni ma sempre un pochino pensieroso. Non ci sono grandi difficolta’, piu’ che altro in questi giorni devi fare un progetto, sviluppare un programma per i prossimi mesi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dovresti stare attento a non cercare dispute inutili: spesso negli ultimi mesi il tuo fisico e’ stato messo alla prova e quindi un po’ di relax non guasterebbe. E’ una domenica in cui sconsiglio di fare cose azzardate: cerca di essere piu’ quieto. In amore, vanno smussate le tensioni che vivi nei rapporti con Toro e Leone.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Mercurio sara’ in un transito importante e questo significa che dalla fine di questo mese di Settembre potrai portare avanti buoni progetti. Ottobre sara’ un mese di grandi e importanti novita’ per le attivita’, solo l’amore potrebbe avere una ripercussione negativa.

