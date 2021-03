Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Venere inizia un transito importante e il Sole e’ nel tuo segno gia’ da 24 ore! Quindi, questa e’ una giornata che non dico che ti riconcilia con il mondo ma comunque ti fa sentire piu’ forte, sempre nei limiti di cure, problemi che devi cercare di affrontare e superare. E’ come se dovessi riparare i danni di tanti mesi difficili ma finalmente e’ arrivata la ‘terapia’ giusta, la cura emotiva, emozionale ed amorosa che ti aspettavi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vivi una giornata abbastanza tranquilla anche se nei rapporti con Ariete, Bilancia e Capricorno in questi giorni puo’ esserci qualche difficolta’ o magari ci sono solo lontananze. Ricordo che il tuo e’ un segno molto stabile o comunque cerca la stabilita’ nella propria vita, eppure entro Maggio sara’ il caso di rivedere alcuni discorsi che riguardano soprattutto il lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non devi tirarti indietro se in questi giorni c’e’ un’amicizia importante, se c’e’ anche un’idea che puo’ decollare, perche’ il settore delle conoscenze funziona! Quindi, grazie ad una nuova conoscenza, ad una persona che ti stima, puoi continuare o fare un nuovo percorso lavorativo.

Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ho gia’ spiegato che se in amore qualcosa non funziona, il problema potrebbe saltar fuori entro venti giorni al massimo, entro la fine di Marzo. Questo perche’ se hai tenuto dentro un’insoddisfazione oppure hai tentato un recupero impossibile, i nodi arrivano al pettine e bisogna stare attenti. In questa domenica ti trovo molto emotivo!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Finalmente ti stai riappropriando della tua vita ma non nel modo che avresti voluto! Si perche’ tu avresti voluto costruire, edificare, portare avanti progetti, ma ti sei trovato attorno persone non valide. E allora in che modo recuperi? Tagliando i ponti, rimanendo da solo: c’e’ un vecchio detto che dice ‘meglio soli che male accompagnati’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questi ultimi giorni hai dovuto patire un po’, non sei stato sereno! Tra venerdi e sabato ci sono state tensioni, ci sono state delle problematiche. Tu non sei amante delle relazioni finte, delle relazioni che si sviluppano ad esempio sui social, dove non sappiamo bene chi conosciamo

Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Entro gli inizi di Aprile dovrai decidere se restare o no! Probabilmente c’e’ un contratto in scadenza, c’e’ un piccolo problema da superare, tanto che nei prossimi dieci giorni molti potrebbero pensare che questo sia un anno difficile e comunque il meglio non arrivi mai, ma non e’ proprio cosi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni hai bisogno di amore concreto, e spero che nelle ultime due settimane tu abbia avuto prove concrete da questo punto di vista. In realta’ sono soprattutto le donne ad essere un po’ sfiduciate o in generale questo e’ un momento in cui fai degli incontri non del tutto convincenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dopo due giorni pesanti adesso arriva un po’ di Sole, che da 24 ore e’ tornato favorevole per te! Tuttavia, gli ultimi dieci giorni sono stati un po’ faticosi tanto che hai cercato aiuto, magari hai avuto anche un momento di disagio. Le distrazioni sono costate!

Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dovresti tenerti lontano dalle discussioni! So come sei fatto: tu taci, incameri, cerchi di evitare problemi, pero’ all’improvviso quando i problemi sono troppi e non ti senti molto aiutato, rischi di ‘sbottare’. Nel pomeriggio e per i prossimi dieci giorni, consiglio un po’ di attenzione proprio nelle relazioni d’amore

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sai che la primavera porta qualcosa in piu’: ovviamente bisogna mediare questa buona indicazione delle stelle con quello che in effetti stiamo vivendo a livello sociale. Avresti bisogno di esprimerti anche nel rapporto con gli altri, le esperienze contano sempre, ma in questi giorni c’e’ come una fase di disagio che bisogna superare

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non tutti, ma molti di voi, anche se stanno bene con una persona spesso si guardano attorno perche’ hanno una dannata paura di restare soli, e allora cercano rapporti d’amicizia e d’amore che rappresentino una sorta di ruota di scorta nel caso in cui si rimanga a piedi!

