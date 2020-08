Paolo Fox oroscopo 23 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata si parte bene ma nel pomeriggio potresti tornare ad essere polemico. E’ vero che sei governato da Marte, pianeta che tra l’altro ora tocca direttamente il tuo segno, e quindi essenso un combattente spesso ti metti in una condizione di lotta, ma in questi giorni le lotte non tutte sono vinte! Anzi, potrebbe addirittura tornare qualche fantasma del passato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E anche se la giornata piu’ da combattenti sara’ quella di domenica, il consiglio che devo darti fin da questo venerdi e’ quello di non mettere troppa carne al fuoco. C’e’ da dire che dal punto di vista delle relazioni sociali e’ un periodo valido ma tu stai pensando ad una chiamata di lavoro che non arriva, ma arrivera’ entro Novembre. Se vali, ottieni!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La prima parte di questa giornata si sviluppa in maniera molto confusa mentre la seconda in maniera molto attiva! Bisogna dire che avete tanta voglia di amare, ma alcuni rapporti sentimentali coi segni Ariete, Cancro e Capricorno, sono stati minati nel passato e anche tu hai cambiato esigenze

Paolo Fox oroscopo 23 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): si parte bene ma nella seconda parte della giornata torna qualche piccolo livore. Lo dico in particolare ai cuori innamorati, perche’ quando si e’ molto innamorati si misurano le affermazioni del partner, si sta piu’ attenti a quello che dice, a quello che fa. E con ogni probabilita’ entro sabato dovrai far notare ad una persona a cui tieni che sta sbagliando qualcosa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Da questo pomeriggio fino a sabato si recupera! C’e’ da dire che al momento stai pensando alle questioni d’amore per non pensare al groviglio che si e’ creato nell’ambito del lavoro. In questo momento sei al centro dell’attenzione. In ogni modo, potrei ‘dividervi’ in due grandi categorie: quelli che hanno un’impresa, che sono stati chiamati a dirigere qualcosa, stanno vivendo un periodo molto pesante, che come si dice ‘spezza le vene dei polsi’, ogni cosa che fai viene redarguita e anche tu sai che non devi sbagliare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Spero vivamente che tu stia ricevendo qualche conferma: e’ chiaro che molto del dipende dall’eta’, io dico sempre che i piu’ giovani hanno maggiori potenzialita’ anche part-time, pero’ anche le persone che sono piu’ grandi potrebbero iniziare a pensare ad una iniziativa nuova

Paolo Fox oroscopo 23 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se ci tieni davvero ad una persona, vorrei che in questi giorni tu non ti mostrassi troppo polemico, troppo collerico, e soprattutto vorrei che tu non decidessi cose troppo di corsa. Capitano momenti in cui si e’ particolarmente stanchi e si puo’ bisticciare in amore anche per motivi banali, ancora di piu’ se lavori con il partner o se uno dei due giudica l’operato dell’altra persona.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se in questi giorni hai qualche dubbio dovresti cercare di parlare entro sabato, perche’ domenica sara’ una giornata interessante piu’ per gli incontri. Posso dire che l’amore viaggia attorno a te e spero che tu lo riconosca! Tutti quelli che hanno gia’ riconosciuto l’amore nel fine settimana scorso, potrebbero riconoscerlo ancora entro questa domenica, una giornata ricca di intuizioni!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei stralunato e forse ancora pieno di quelle preoccupazioni, dubbi e decisioni da prendere che hanno fatto da cornice alle giornate di mercoledi e giovedi. Va detto pero’ che c’e’ un recupero generale; in questi giorni anche l’amore potrebbe diventare piu’ importante. O ti liberi di un peso oppure entro Settembre si risveglia una grande passione.

Paolo Fox oroscopo 23 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ora dipende dal tipo di rapporti che stai vivendo, ma se con certe persone non vai piu’ d’accordo, soprattutto se in questi giorni senti che e’ importante dare un tuo parere, sappi che venerdi e sabato saranno giornate da combattenti. Ma devo consigliarti di rimandare a domenica discussioni potenzialmente pericolose!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Fosse per te spariresti, faresti qualcosa di nuovo. Se invece non e’ cosi, e’ possibile che per destino tu non faccia le stesse cose dell’anno scorso. Perche’ poi le trasformazioni imposte da Urano, pianeta che da Marzo 2019 ha iniziato a farti capire che qualcosa stava cambiando nella tua vita, sono determinate da un destino ineluttabile!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Posso dire che gia’ da questo pomeriggio certe tensioni saranno superate: cerca di recuperare l’amore! Tu puoi affrontare sfide importanti, puoi affrontare lotte incessanti, purche’ ci sia l’amore! E siccome la prima parte dell’anno e’ stata molto sbandata da questo punto di vista, ora e’ importante ora recuperare serenita’.

PAOLO FOX OROSCOPO 22 AGOSTO 2020