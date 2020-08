Paolo Fox oroscopo 22 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata molto valida, ma nonostante cio’ dovrei consigliarti di non discutere. Come venerdi e sabato scorsi, questa e’ una giornata ancora influente poi lo sai che ci sono tanti nodi che stanno arrivando al pettine! Credo che qualcuno debba anche fare mea culpa, perche’ il fatto di non avere ben considerato certi problemi nel passato o di avere fatto tutto un po’ di corsa senza curarsi delle conseguenze che un certo passo avrebbe potuto determinare, e’ causa di malincuore! E proprio per questo, l’amore viaggia con qualche dubbio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sembra che non ci sia piu’ quello stato di profonda agitazione che ha caratterizzato l’inizio di questa settimana, fatto sta che questa di oggi sembra una giornata migliore. Certo, non abbiamo ancora le grandi stelle che avremo in autunno, pero’ lo sai come la penso, se c’e’ una risposta che aspetti e’ il caso di sollecitarla! Anche se tu vuoi presentare un progetto, sarebbe il caso di non andare oltre Novembre. Periodo interessante per le relazioni!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa e’ una giornata molto ambigua, frastornata, mentre venerdi ci sara’ un discreto recupero. In qualche modo devo pregarti di non affrettarti nell’ottenere certe risposte: poi se vedi che gia’ al mattino hai un cerchio alla testa oppure se certe situazioni non sono facili da districare, cerca di prendere tutto con molta calma. E’ una giornata un po’ febbrile, nervosa!

Paolo Fox oroscopo 22 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi privilegiare l’amore su tutto il resto! E’ vero che in questi giorni sei sempre molto preso dal lavoro: con Giove e Saturno opposti e’ facile che ci sia un blocco causato non solo dalle vicende mondiali che in qualche modo ci coinvolgono tutti, ma anche dal fatto che gia’ in passato, piu’ precisamente alla fine dell’anno scorso, gia’ non avevi piacevolezza nel fare le cose, e quindi ora ti ritrovi a vivere la necessita’ di un cambiamento!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi vincere qualche ritrosia perche’ proporsi in amore e’ piu’ facile di quanto pensi! Innanzitutto bisogna ricordare che a Settembre Venere sara’ attiva per il tuo segno, quindi tutto quello che nasce ora e’ importante per il prossimo futuro! Decidi tu come vivere un sentimento: come un’avventura o come una storia fissa. Se gia’ c’e’ una storia, va potenziata! L’amore salva i pensieri, la famiglia ancora di piu’, specie se (come credo) per il lavoro ci sono state giornate veramente di grande rabbia negli ultimi tre mesi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un oroscopo molto costruttivo: e’ chiaro che dipende dalla tua eta’, da quello che fai, da una semplice soddisfazione che riguarda amici, collaboratori, a qualcosa di piu’. Se in questo momento stai pensando a progetti di un certo peso, devo dire che le stelle sono ancora una volta tue amiche, al punto che se non vedi nulla devi chiederti se per caso non hai fatto vincere nella tua vita la malinconia. Sono giornate importanti anche per le relazioni!

Paolo Fox oroscopo 22 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei veramente confuso in questo Agosto strano, specialmente per quanto riguarda le questioni d’amore. Proprio per questo motivo ti chiedo di non decidere adesso. Se una storia che va avanti da anni, da qualche mese e’ piuttosto agitata: non e’ detto che sia alla frutta! Inoltre, c’e’ da dire che a Settembre l’amore potrebbe risvegliarsi. Forse in questi giorni non hai una sicurezza interiore e questo comporta inevitabilmente problemi con tutti!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa giornata senti che c’e’ una grande voglia di fare, ma di fare cosa? Sicuramente qualcosa di nuovo, perche’ se ti proponessero i soliti lavori e comunque quello che hai fatto fino all’anno scorso o agli inizi di quest’anno, potresti veramente disgustarti! E’ anche vero che nella vita bisogna fare di necessita’ virtu’, quindi nessuno obbliga a portare avanti nuovi progetti, pero’ tu ne avresti una grande voglia! Se invece dovrai fare le solite cose, dovrai ingoiare ‘un boccone amaro’, ma sappi che comunque c’e’ voglia di qualcosa di nuovo nella tua vita!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa e’ una giornata sotto tono: gia’ dal pomeriggio scorso ci sono state le avvisaglie di un piccolo calo psicofisico: qualche malessere fisico, qualche problema era gia’ evidente. Ricordo che quando stai male quasi sempre risenti di fatica alle gambe, alle estremita’, alle articolazioni: anche in questa giornata, come ho gia’ detto 24 ore fa, consiglio di non arrabbiarsi troppo, e soprattutto di non fare le ore piccole!

Paolo Fox oroscopo 22 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto attento alle novita’, ma forse e’ meglio fare qualcosina in meno ma essere contenti di quello che si porta avanti. Certe situazioni a livello lavorativo si stanno definendo, e quindi quando bisogna riorganizzare tutto e’ probabile che ci sia anche qualche momento di incertezza, perche’ bisogna chiudere tutto quello che non va piu’ bene ed iniziare qualcosa di nuovo. In questa fase di transizione, di riapertura, non sei ancora del tutto contento, ma lo sarai presto. In amore, invece, ci sono perplessita’: qualcuno potrebbe anche pensare di stare meglio da solo!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E’ un momento di recupero, e almeno fino a sabato abbiamo un’oroscopo importante anche per le relazioni sociali. Marte e’ interessante ma Mercurio e Sole sono poco attivi: quindi, chi puo’ risparmia qualcosa, non e’ detto che ci sia una conferma nell’ambito del lavoro per quanto riguarda i lavoratori part-time. Insomma, quello che e’ stato fatto nel 2020 potrebbe non essere fatto allo stesso modo nel 2021, e tu stesso vorresti iniziare a fare qualcosa di diverso dal passato. L’amore viaggia in maniera serena ma non certo impetuosa!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Come e’ successo lo scorso pomeriggio, sembri preso da piccoli o grandi turbamenti. Tra l’altro, voglio ricordare che la fine di Agosto comportera’ una rivisitazione di tutte le questioni di lavoro. Quindi e’ molto probabile che tu non stia bene, che tu dorma poco, proprio perche’ stai pensando a tutto quello che bisogna fare dalla prossima settimana. Cerca di rilassarti e di non riversare quest’agitazione in amore.

