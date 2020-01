Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Torno a chiederti di evitare contrasti, perché le stelle sono piuttosto chiare in tal senso: ti trovo ancora nervoso. Sul lavoro, stai pensando di cambiare aria o intraprendere nuovi progetti che, purtroppo, non vedranno la luce prima della primavera. Non è un momento favorevole nemmeno in ambito professionale, insomma, anche perché a Settembre si era aperta una possibilità che, però, ora è saltata in maniera definitiva. Fase propositiva, invece, in amore che porterà frutti buonissimi nel mese di Febbraio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La Luna in opposizione porta stanchezza e una scarsa condizione fisica. Sentirai anche un certo disagio nei rapporti con gli altri. L’unico consiglio che posso darti è rilassarti e aspettare stelle più intriganti. Alcuni di voi hanno recuperato una relazione entrata in una piccola crisi a inizio mese. A chi, invece, sta vivendo ancora una situazione amorosa difficile consiglio prudenza nell’intraprendere inutili liti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è un peso interiore che ti opprime e non vedi l’ora di liberartene. E’ vero: Venere è dissonante, ma non significa automaticamente che il vostro amore è in crisi profonda. Potrebbe trattarsi, più semplicemente, di incomprensioni oppure sentite il vostro partner sentimentalmente distante. La tua voglia di solitudine potrebbe essere un indizio di necessità di riflessione: vuoi capire cosa è più giusto fare nel prossimo futuro. Ti consiglio di programmare bene la primavera, perché sarà senz’altro la tua stagione!

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luna e Venere ti sorridono, ma il resto del cielo ha delle ‘mancanze’. Ecco perché quel pizzico di serenità in più che senti non basta a coprire le ansie che ti attanagliano. Se ci sono situazioni poco chiare, ti suggerisco di usare prudenza. E’ normale sentirsi sotto pressione, del resto lo sei da tempo, almeno sul lavoro. La tua idea sarebbe quella di distrarti pensando al futuro, ma le stelle mi dicono di suggerirti una maggiore concentrazione sulla quotidianità. Probabilmente, però, la tua malinconia deriva dal non avere grandi prospettive e certezze immediate.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il week-end ti ha lasciato in dote una brutta discussione nella quale, oltretutto, hai avuto la peggio o, almeno, non hai ottenuto ciò che volevi. Tranquillizzati, però, perché nei prossimi giorni ritroverai la giusta serenità, specialmente nei rapporti sentimentali. A partire da Febbraio, poi, sentirai dentro di te una grande forza, che favorirà lo sviluppo positivo di un’amicizia nata in questi giorni. Sul lavoro, infine, ti consiglio di cambiare aria: entro tre o quattro mesi al massimo arriverà una proposta importante in tal senso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La Luna ha un buon aspetto: approfittane per essere più positivo nei rapporti con gli altri. Non è un bel momento, invece, in amore: potrai anche innamorarti perdutamente, ma avrai la sensazione di non essere corrisposto. Chi, invece, è in una relazione di lunga durata sperimenterà l’impossibilità di avere un po’ di intimità col partner. La verità è che, in questo mese di Gennaio, molti di voi hanno dato anima e corpo sul lavoro tralasciando tutto il resto. Ti sconsiglio vivamente di vivere due relazioni contemporaneamente: con queste stelle, servirà solo a metterti più confusione in testa!

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Rifletti bene sulla tua storia d’amore e se vale davvero la pena di portarla avanti. Posso anticiparti che, con ogni probabilità, entro la primaverà dirai basta a quelle relazioni che percepisci come traballanti. Sarà l’occasione, invece, per conoscere possibili nuovi partner. Sul lavoro, hai la necessità di esprimere ciò che senti, ma alcuni no potrebbero costarti caro. Dovrei suggerirti diplomazia, ma ho l’impressione che il tuo istinto prevarrà su tutto il resto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai bisogno di recuperare energie, che negli ultimi mesi ne hai sprecate molte. Nonostante un cielo, tutto sommato, positivo potresti vivere qualche contrasto in amore. I motivi? Potrebbero essere due: o non ti senti compreso dal partner, oppure sei indeciso sul concederti o meno. Quest’ultimo caso è dovuto ad una recente crisi che ti ha fatto perdere fiducia nell’amore. Ti consiglio, però, di non dare credito a questi cattivi pensieri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se stai vivendo una storia d’amore in crisi, ti consiglio di non prendere decisioni affrettate. I tuoi frequenti malumori nelle relazioni con gli altri, anche con gli amici, sono dovute al transito polemico di Venere nel tuo segno. Perciò sembrerà quasi che non ti stia bene nulla! Distraiti dai pensieri negativi, magari progettando un bel viaggio.

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il futuro prossimo ti sorride. Febbraio sarà un mese di rilancio per te, che ti porterà ad essere molto attivo e propositivo nello sbloccare situazioni rimaste in sospeso. Vedo che in questi giorni stai fantasticando troppo su un amore ‘impossibile’: ti consiglio di ridimensionare molto le tue aspettative. Chi, invece, è in una relazione già ben consolidata sta litigando un po’ troppo, oppure fatica a tenere sotto controllo certe situazioni…

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovo scombussolato, spaesato. Già da sabato stai vivendo un momento difficile, magari dovuto ad un malessere stagionale o ad eccessivo stress lavorativo. Si, perché, in ufficio o nella tua attività professionale stai dando veramente tutto te stesso! C’è da dire che, in questo momento, ti stanca davvero fare tutto, persino progettare un viaggio per rilassarti. In amore stai ricucendo dopo i malumori vissuti nelle ore appena trascorse.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non dire ‘ti amo’ a nessuno se non sei pienamente convinto! Alcune storie che sembravano in crisi profonda stanno ripartendo, mentre invece chi è single o separato ha una gran paura di sbagliare il prossimo passo. Certo, però, che tutta questa tua diffidenza non favorisce la nascita di nuovi amori! Proprio per questo ti consiglio di riflettere bene su te stesso prima di prendere decisioni che riguardano anche il tuo prossimo. Domenica hai ricevuto una telefonata che ti ha scaldato il cuore.

PAOLO FOX OROSCOPO 19 GENNAIO 2020