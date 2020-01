Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cominci a vedere un po’ di luce dopo una settimana decisamente buia. Ieri sera è accaduto qualcosa di inaspettato che ti ha sorpreso in maniera piacevole. Rimane, comunque, un periodo in cui hai difficoltà a vivere determinate situazioni, in particolare i rapporti con gli altri. Dovresti mantenere la calma, ma capisco che non sei proprio un segno portato alla riflessione. Agisci sempre d’istinto e tendi a sentirti incompreso. Se hai qualche idea importante in testa, ti consiglio di aspettare la primavera per portarla avanti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo un venerdì estremamente positivo, tra sabato e oggi stai vivendo momenti di grande tensione nei rapporti con gli altri. Ti consiglio di essere molto prudente, perché sei in confusione. Da una parte, infatti, senti dentro di te una gran determinazione, ma dall’altro vuoi tenerti alla larga da complicazioni. Anche col partner, hai necessità di chiarire alcune cose ma, siccome non è facile, credo che alla fine farai finta di nulla. Evita conflitti con Bilancia e Scorpione!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per te vedo un fine settimana che sta procedendo alla grande! Ci voleva, soprattutto dopo una settimana, specie all’inizio, molto complicata. Spero tu stia approfittando di queste ore di grande positività per mettere a tacere tutte le polemiche nate tra mercoledì e venerdì. Hai Venere e Marte dissonanti, perciò tenderai ad essere più polemico del solito in amore e nelle amicizie. C’è bisogno di fare pulizia e buttare tutte le situazioni che ti rendono poco sereno.

Paolo Fox oroscopo 19 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai ritrovato la voglia e il piacere di stare in mezzo agli altri. Non era scontato, perché il weekend era iniziato in maniera fiacca, stanca. L’influenza della Luna, e tu sei molto sensibile in tal senso, ti ha portato un po’ di malessere. Quindi, nei rapporti con gli altri, prima ti tenevi molto sulle tue, nelle ultime ore, invece, sei diventato molto espansivo. Ti consiglio, anche e soprattutto in questo momento positivo, di non prendere decisioni affrettate.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Approfitta di questa giornata per chiarire qualche aspetto poco chiaro nei rapporti col prossimo, anche in famiglia. Stai subendo diverse opposizioni planetarie in questo periodo, quindi spesso vedi le cose in maniera negativa. Posso darti buone notizie: dopo giorni di opposizione, Venere torna dalla tua parte, perciò dovresti aver superato qualche piccola crisi sorta in amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tra ieri e oggi ti capiterà qualcosa di molto piacevole e totalmente inatteso. Il tuo sarà un anno ottimo e stai vivendo un buon periodo, specie nelle relazioni interpersonali. Ho qualcosa da suggerirti, però, nella sfera dei sentimenti. Non dico che per forza tu stia vivendo un momento di crisi, però le cose col partner non vanno a gonfie vele. Se credi che il lavoro o problemi di qualsiasi altra natura ti tengano lontano da chi ami, ti consiglio vivamente di prenderti una pausa per riflettere.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Giove e Saturno sono dissonanti, però c’è da dire che non ti stanno creando particolari problemi. Non sempre hai le risposte che chiedi nei tempi giusti, ma il tuo segno è capace di non avere fretta. La determinazione che, comunque, fa parte di te va in contrasto con la capacità di riflessione, quindi, prima di prendere una decisione, impieghi più tempo degli altri. Questo ti crea confusione e stati di grande nervosismo: non tentare di nasconderlo a chi ti sta intorno, perché è troppo evidente!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): E’ un fine settimana positivo e questo grazie anche al fatto che, da Sabato, la Luna è entrata nel tuo segno. Sono giorni in cui ritieni opportuno spendere il tuo tempo solo per fare e dire cose importanti. In amore, poi, credo tu stia cercando una maggiore soddifazione: chi ti sta accanto, infatti, dà troppo spesso risposte poco convincenti. Qualcuno di voi, da Dicembre, sta soffrendo di una salute precaria: approfittate di questa Domenica per tornare in forma del tutto e rimettervi in pista.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Va bene, ti ho già detto che stai riscoprendo una positiva voglia di avventura e novità, ma non esagerare! Cerca, insomma, di non essere troppo spericolato in amore, magari vivendo due storie contemporaneamente. Fai attenzione, quindi, ma goditi pienamente questa Domenica, che per te sarà densa di emozioni positive.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Negli ultimi giorni, sta crescendo in te un forte senso di ambizione, specie nel lavoro e soprattutto se sei un uomo. Sul lavoro senti di poter competere e puntare ad una posizione più alta, magari addirittura di comando! Asseconda queste stelle così propositive per ritrovare un aspetto fondante del tuo carattere. Ieri è stata una giornata importante per risvegliare un amore che sembrava sopito, oggi raccogline i frutti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei in un periodo buono, soprattutto perché hai Luna e Marte favorevoli, pronti a regalarti grande intraprendenza. Noto, però, che oggi potresti sentirti più stanco del solito, in quanto nelle ultime ore hai progettato qualcosa di grosso per i prossimi giorni. Alcuni di voi potrebbero essere costretti a letto da un piccolo malessere di stagione, ma per voi stare del tutto a riposo è inconcepibile. Siete il segno della cretività, ma a volte, e questo è il caso, dovete mettere in ordine i pensieri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sono momenti cruciali per la sfera dei sentimenti. Chi ha in piedi due relazioni contemporaneamente deve mettere da parte gli indugi e scegliere. I single invece, hanno un altro dilemma: concedersi oppure no una nuova avventura? Insomma, un periodo di grande instabilità proprio ora che, al contrario, avresti bisogno di certezze. Pure nei rapporti di lunga durata ti senti insicuro. Attenzione a quelle situazioni in cui il partner gioca troppo col tuo umore instabile perché, in assenza di chiarimenti, vedo una crisi profonda entro la Primavera.

