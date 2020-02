Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata sottotono: oggi meglio evitare scontri e tensioni in amore, meglio rimandare a domani eventuali discussioni o chiarimenti. Anche sul lavoro meglio non rischiare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giornata molto favorevole in amore grazie all’influsso di Luna, Marte, Giove e Saturno dalla tua parte: sfrutta questi pianeti, puoi avere delle belle occasioni che riguardano i sentimenti, ma ricordati che devi agire, le stelle da sole non bastano. Ottime possibilità anche sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata positiva, anche se il meglio verrà venerdì e sabato. Favoriti gli incontri. Sul lavoro c’è un importante miglioramento in vista, hai buone idee, cerca di sfruttarle.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata il Sole è dalla tua perte e ti aiuterà a superare una difficoltà. Potrebbe però esserci qualche incertezza in amore. Sul lavoro potrebbero presentarsi delle buone occasioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi c’è un bel recupero in amore, dopo un periodo di indecisione. Cercate di non discutere per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la professione ci sono buone idee, ma non tutte sono realizzabili in tempi brevi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’amore va bene nei rapporti di vecchia data, mentre le storie fragili possono mostrare delle crepe evidenti. Non avere paura a lasciar andare un rapporto che non funziona. Sul lavoro questo è un buon periodo per agire.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Qualche tensione in amore, attenzione alle discussioni o alle lontananze, fisiche o psicologiche. Meglio fare il meno possibile. Anche sul lavoro cerca di evitare le polemiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata positiva per i sentimenti, c’è la possibilità di emozioni che tornano, sensazioni positive e magiche. Prova a fare nuovi programmi. Fase positiva anche sul lavoro, possibili cambiamenti positivi, puoi fare progetti oppure riceverai delle buone notizie entro poco tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In amore non ci sono grosse novità. Sei in una fase di stabilità dove non ci sono grossi stravolgimenti. Sul lavoro fai attenzione alle nuove proposte, valutale bene perché potrebbero essere davvero interessanti.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Occorre cambiare qualcosa nella tua vita sentimentale, ma cerca di fare questi cambiamenti con attenzione e cura. C’è una certa stanchezza che potrebbe portarti a fare errori. Sul lavoro bene le nuove idee e progetti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giornata positiva e interessante per l’amore, favoriti i contatti. Attenzione alle spese, ci sono ancora dei problemi economici. Cerca di non raccogliere le provocazioni, serve prudenza nei rapporti con gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei in una buona fase per i sentimenti, grazie all’influsso del Sole nel tuo segno. Cerca solo di tenere sotto controllo l’umore, che cambia molto in fretta. Sul lavoro è una giornata positiva, ma guardati intorno.

PAOLO FOX OROSCOPO 20 FEBBRAIO 2020