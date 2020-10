Paolo Fox oroscopo 20 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che renderà più facile la vita. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario – prendete fiato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Il fatto di perdonare vi permetterà di liberarvi più di quanto pensiate. La vostra irritabilità per gli errori altrui rivela la tensione nervosa a cui siete sottoposti e che dovete assolutamente prendere in considerazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Paolo Fox oroscopo 20 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Consentite agli altri utenti coinvolti nella conversazione di parlare senza essere interrotti! Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e la risposta è nella vostra alimentazione. Avete anche mancanza di vitamine.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): State prendendo le distanze dalla vostra routine quotidiana e fate progetti per il futuro. È necessario trovare un equilibrio tra il vostro morale e la vostra salute fisica, tra attività e riposo, secondo i dettami del vostro corpo.

Paolo Fox oroscopo 20 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La giornata scorrerà a tutta birra. Concedetevi il tempo di pensare prima di agire e non lamentatevi! Lasciate andare i pensieri negativi, vi permetterà di ricaricare le batterie e di concentrarvi su ciò che vi piace in generale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Paolo Fox oroscopo 20 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra gioia di vivere vi permetterà di ottenere un po’ di distanza da tutte le preoccupazioni ma una faccenda importante finirà per presentarsi a voi. Avrete bisogno di rilassarvi mentalmente dopo la giornata di oggi ma non sarà necessario essere pignoli.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese. Non potete essere in una forma psicologica migliore e sarete perfettamente in grado di risolvere i problemi spinosi.

