Paolo Fox oroscopo 19 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo weekend nasce con la Luna non piu’ opposta, e questo e’ certamente buono, ma devo dire che questa e’ stata una settimana infruttuosa. In altre parole, puoi maturare progetti, lavorare a cose importanti ma sai che potrai raggiungere il traguardo nel mese di Dicembre!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nonostante tu sia uno dei segni forti del periodo, questo fine settimana potrebbe portare delle provocazioni o magari anche riflessioni che possono essere di lavoro ma anche economiche: molti hanno dovuto risparmiare, hanno dovuto cercare di trovare un po’ di tranquillita’ in famiglia, ma purtroppo queste 48 ore possono portare ancora qualche disagio. In ogni modo, non e’ il caso di strapazzare troppo il proprio fisico!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai iniziato questa settimana in maniera davvero sbandata e nervosa, perche’ tra lunedi e mercoledi e’ capitato di tutto, ma fortunatamente in questo fine settimana sembri proprio in una condizione di maggiore tranquillita’. Non posso dire che l’amore torna, ma se ci sono dispute, questo fine settimana permette di affrontarle al meglio, anche se saranno gli ultimi giorni del mese a decretare una vera e propria rivincita!

Paolo Fox oroscopo 19 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo 48 ore pesanti, tra sabato e domenica puoi rinascere! Se ultimamente hai vissuto una relazione sentimentale complicata, se da poco hai trovato una persona difficile, lontana, forse non e’ un caso perche’ ti stai mettendo alla prova dopo una lunga fatica e dopo una lunga esperienza vissuta negli ultimi due anni con Saturno in opposizione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per te sara’ inevitabile sentirti nervoso in questo fine settimana: ci sono provocazioni, ci sono momenti di disagio. Per almeno 48 ore consiglio di tenerti lontano da situazioni e persone che possono provocare disagio nella tua vita. Potresti essere anche in lotta per un lavoro o forse ti senti persino vittima di un’ingiustizia. Le stelle indicano che il prossimo 2021 portera’ anche qualche complicazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo weekend hai la Luna favorevole, un Mercurio interessante e Venere, Giove e Saturno importanti! Anche se stai vivendo dei conflitti nel lavoro, ora sai come risolverli oppure, come spiegavo qualche giorno fa, potresti anche dire ‘me ne vado’. Fai attenzione perche’ i gesti drastici e le situazioni di grande distacco non fanno parte del tuo carattere

Paolo Fox oroscopo 19 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Fai il conto alla rovescia perche’ siamo gia’ a meta’ Ottobre, poi avremo un Novembre interessante e un Dicembre che finalmente permettera’ il distacco da molte preoccupazioni. Non e’ che in due mesi si puo’ cambiare tutta la vita, ma si puo’ cambiare l’orientamento della propria esistenza, tanto piu’ che il 2021 avra’ Giove e Saturno amici, mentre fino ad ora erano stati acerrimi nemici!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo e’ un segno che puo’ anche perdonare: ci sono giornate in cui in amore sembra che non tutto sia giusto, in cui puoi anche pensare ‘basta, chiudo, me ne vado’ e altre in cui ritieni di avere esagerato. Queste 48 ore possono riportare una vena di passionalita’ nei rapporti che non sono stati troppo minati dal tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai voglia di emergere, di fare cose nuove, di spingerti verso nuovi orizzonti e nuove conquiste! E nonostante un periodo pesante, perche’ a Settembre certi nuovi progetti non sono decollati, bisogna dire che ora si nota finalmente qualcosa all’orizzonte!

Paolo Fox oroscopo 19 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pieno di grandi responsabilita’, di voglia di emergere: questo fine settimana e’ senz’altro vincente! Sono contento di poterlo dire perche’ gia’ questa settimana ti ha trovato al primo posto di una ipotetica graduatoria dei segni!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti molto confuso, molto disorientato, al punto che in queste 48 ore potresti anche dover dosare un po’ le tue energie. L’effetto stanchezza di certi pianeti si fa sentire ma c’e’ anche una grande agitazione ed eccitazione dietro l’angolo. Perche’ il fatto che tra poche settimane Giove e Saturno arrivino nel segno, comporta un vigore che prima non c’era!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le coppie che hanno discusso molto all’inizio della settimana possono recuperare. E’ un sabato che permette anche di vivere sensazioni speciali che potresti elargire a tutte le persone che ti stanno attorno.

