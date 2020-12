Paolo Fox oroscopo 2 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ripeto sempre che, a prescindere dai problemi sociali che tutti abbiamo avuto, questo 2020 e’ stato un anno complesso e comunque sappi che adesso arrivano due anni di grande recupero. Voglio dare spazio alla positivita’ e voglio che anche tu creda in cose favorevoli!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le atmosfere casalinghe acquirente non ti sono del tutto sgradite! Raccomando solo di non fare troppo le ore piccole, di non stancarsi troppo, perche’ saranno giornate con la Luna dissonante, e quindi bisogna in qualche modo cercare di evitare conflitti!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai bisogno di fare progetti per il futuro! Una vita e’ passata: in questo momento tu stai guardando al passato come se l’avesse vissuto un’altra persona! Ora sei una persona nuova, e’ ovvio ti chiami allo stesso modo! Ma dentro di te sono cambiati i presupposti, sono cambiati i riferimenti, e questo puo’ capitare anche a livello di gruppo di lavoro, a livello emozionale.

Paolo Fox oroscopo 2 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi sottovalutare il passaggio della Luna nel tuo spazio zodiacale! Anche questa non e’ una giornata molto forte a livello emotivo, a livello di energia, bisogna ricordare che tutto il 2021 nasce senza Saturno contro!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sai che gli ultimi giorni sono stati molto pesanti, anche nei rapporti genitori-figli ci sono stati contrasti. D’altronde, quando si torna a casa nervosi e’ abbastanza normale sentirsi su di giri. Considera che le giornate vedranno la Luna entrare nel tuo segno e questo potrebbe aumentare il tasso di insofferenza che invece bisogna tenere sotto controllo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Per vivere bene hai bisogno di progetti: questo e’ un segno pragmatico, positivo, razionale, e tutto sommato anche pronto a rimettersi in gioco! E con Mercurio e Sole favorevoli, in questo periodo sei molto forte dal punto di vista della programmazione degli eventi della tua vita, mentre devo dire che dal punto di vista delle emozioni qualcuno potrebbe rimproverarti una certa assenza.

Paolo Fox oroscopo 2 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ricordo che per quasi due anni hai avuto Saturno contrario, ma ora e’ finalmente favorevole! Pero’ che cosa e’ accaduto dal 2019? Una sorta di piccolo terremoto emotivo che potrebbe avere coinvolto non solo l’amore ma anche il lavoro. Rigenerarsi e’ importante ma bisogna mettere da parte l’ansia

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Posso dire che il tuo e’ uno dei segni che nel 2021 dovra’ rivedere alcune scelte, forse anche portare avanti un cambiamento nel lavoro, un cambiamento di opinione: stai valutando nuove strade ma bisogna fare tutto con calma, onde evitare di vivere situazioni complicate!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le storie che nascono ora e che si configurano come favorevoli nei prossimi mesi, saranno importanti nel tempo! Sara’ una giornata di riferimento ma attenzione a storie che non funzionano, perche’ in questo momento potrebbero vivere una piccola crisi.

Paolo Fox oroscopo 2 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei sempre molto razionale e a volte anche un po’ troppo critico nei confronti di te stesso, quindi cerca di non essere spietato nei confronti degli altri e anche nei giudizi che puoi dare alla tua vita. Hai cercato di fare il meglio e questo e’ stato un anno che ha portato persino un vantaggio, cambiamenti sostanziali in vista del futuro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E’ probabile che tu abbia in mente un progetto che altri possono considerare folle, ma la tua vita e’ sempre fatta di scelte fuori dal comune, e alla fine proprio questo ti porta lontano! In un mondo in cui tutti sono sempre piu’ uniformati, omologati, tu riesci ad essere diverso, e in questo caso la diversita’ paga, ma in senso positivo ovviamente!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Voglio darti ‘cinque stelle’ di forza; un po’ per incoraggiare in vista del futuro, un po’ perche’ qualsiasi cosa tu abbia vissuto di recente, hai capito che bisogna andare avanti. I separati hanno nuovi progetti, quelli che hanno vissuto una crisi iniziano ad essere piu’ propositivi

