Oroscopo Branko 2 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 gennaio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo. Cerca di non reprimere questi pensieri; ogni contributo intellettuale ha la sua importanza nello sforzo comune.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La giornata di oggi sarà all’insegna del tuo corpo e del tuo aspetto, che sia in ambito sportivo, della salute o più personale. Senti inoltre il bisogno di condividere le tue emozioni e dire tutto quello che ti passa per la testa. Insomma, sei dell’umore giusto, cosa che trasmette energia positiva alle persone che ti circondano. Condividere le tue idee è una cosa positiva se non pretendi che tutti la pensino esattamente come te.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un’opzione ancora possibile.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative. Tieni bene a mente che è facile farsi trasportare dal momento. Rimanere te stesso e spontaneo non deve impedirti di mantenere anche i piedi per terra.

Oroscopo Branko 2 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Mimetizzarti nella massa è probabilmente quello di cui oggi hai bisogno. Anche se ti piace lavorare autonomamente, in questo periodo far parte di un gruppo potrebbe essere importante per rafforzare il tuo senso di sicurezza. La consapevolezza di condividere uno scopo con altre persone o un modo di fare con alcuni colleghi ti dà forza. La simbiosi col gruppo ti darà molte soddisfazioni, cerca solo di non perdere per strada la tua personalità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Proprio adesso che sei entrato nel ritmo, sta per accadere qualcosa di inatteso che sarà come una spina sul piede e ti farà sicuramente procedere un po’ a rilento, ma riuscirai benissimo a realizzare i tuoi obiettivi. Meglio ancora, ti renderai conto già da domani delle conseguenze, anch’esse inattese.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro. Ma qui non si parla di ‘o tutto o niente’. Assicurati di non trascurare le necessità di base prima di godere del tuo tempo libero.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti. Se ora affronti la realtà invece di evitarla, più tardi avrai delle opportunità migliori.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

