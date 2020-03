Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Potreste ricevere una dichiarazione a sorpresa magari una proposta importante ma voi siete davvero pronti per fare il grande passo? Il lavoro vi sta portando lontani e oggi i progetti prendono la giusta direzione. Vedrete che sarà salutare farvi anche una passeggiata per schiarirvi le idee. Un po’ di tempo solo con se stessi non può che far bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentite insicuri su una nuova proposta lavorativa. Ne avete parlato anche con il partner ma nulla sembrerà smuoversi forse teme di darvi il consiglio sbagliato. Cercate di decidere in fretta prima che sia troppo tardi e potreste perdere quest’occasione. La vostra situazione emotiva è piuttosto altalenante e vedrete i primi riscontri positivi solo fra qualche mese.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere vi incanta e voi siete pronti per lasciarvi sedurre. Vi sentite pieni di fascino e avete deciso di iniziare una nuova storia conquistando proprio la persona che desiderate. Il coraggio non vi manca e questo certamente vi aiuta a superare qualche timidezza. Volete una storia passionale e travolgente. Buone opportunità anche per i single che possono trovare ottime prospettive.

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Qualcuno tenta di mettervi i bastoni fra le ruote ma le cose procederanno comunque bene. Non dovete lasciarvi scoraggiare da nessuno ma solo procedere in modo concreto verso il vostro obiettivo. In amore avete un rivale ma non avete alcuna intenzione di rinunciare alla persona che desiderate. Non sarà poi così facile conquistarla ma alla fine vedrete che accadrà. Sarete felici e soddisfatti di non aver gettato la spugna.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se avete rinunciato alla vostra storia d’amore ora lo state rimpiangendo ma orgogliosi come siete avete deciso di dare tutta la responsabilità al partner. E se il vostro cuore è libero, basterà poco perché un amico che vi consoli, possa diventare il nuovo protagonista della vostra storia d’amore. Lasciatevi andare ai sentimenti e tutto andrà per il meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avete fatto qualche domanda al partner e non vi ha convinto, vi è sembrato piuttosto confuso o forse semplicemente bugiardo. Ora che avere capito qual è il problema potete affrontarlo con maggiore serenità cercando di capire cosa ha condotto a tutto ciò. Lasciate correre perché probabilmente non ne valeva la pena.

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’amore vi ha fatto davvero un bel regalo ma voi non avete voglia di uscire e viaggiare per vivere tra le mura di casa il vostro partner. Vi piace respirare quell’aria di casa in due per svegliarsi insieme e preparare il pranzo. Piccoli gesti, che per voi inguaribili romantici, rappresentano davvero molto. il lavoro prosegue bene e ha in serbo per voi piacevoli sorprese, nuovi obiettivi da raggiungere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete avuto la percezioni di avere un partner inaffidabile e forse la coppia non resterà salda ma quello che conta per voi è poi trovare una storia consolatoria….questo accadrà anche grazie al vostro fascino e alla vostra seduzione. Sarete meno concentrati sul lavoro e più rilassati per vivervi a pieno questo nuovo flirt. questo significherà per voi avere nuove energie anche in campo lavorativo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cercate di essere ponderati nelle scelte che andrete a fare tenendo conto anche delle esigenze del partner. Non sempre si può ottenere tutto e subito e quando per voi questo non accade preferite rinunciare a tutto. O meglio cercare altrove. Il lavoro vi lascia abbastanza tempo per poter gestire anche i rapporti con la famiglia.

Paolo Fox oroscopo 2 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le cose si stanno complicando ed è ora di cambiare registro. Dovete avere fiducia nel vostro ruolo e farvi rispettare per quello che siete. Solo in questo modo riuscirete ad acquistare maggiore autostima. Il partner vi sta sostenendo in questo delicato momento perché ha capito che avete bisogno della sua vicinanza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anche se sapete che le soddisfazioni arriveranno tardi non siete abituati ad arrendervi e questo vi gratifica. Vedrete migliorare le vostre aspettative di giorno in giorno e avrete delle risposte concrete da valutare. In amore le cose cambieranno ma per voi sarà un sospiro di sollievo. Avevate bisogno di pensare e capire cosa volete da chi vi sta accanto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È tempo per voi di andare oltre le apparenze e cercate di approfondire un rapporto nato da poco perché vi interessa in modo particolare. Cercate di non essere superficiali ma trovare il giusto approccio per poter coniugare la conoscenza della persona che avete di fronte con i vostri canoni estetici. Nascerà un’ottima intesa mentre Venere vi protegge.

