Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata parte in maniera un po’ assonnata ma nel pomeriggio tornano forza ed energia al punto che soprattutto la serata sara’ molto valida anche per i sentimenti. Sono 24 ore di incontri, di contatti favoriti!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nella seconda parte di questa giornata potresti ritrovarti nella confusione, ed e’ proprio per questo che ti invito ad essere cauto, soprattutto se nei sentimenti e in famiglia c’e’ ancora qualcosa da discutere, qualcosa che non riesci a capire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): da quando Mercurio ha iniziato questo transito importante nel tuo segno, anche dal punto di vista lavorativo non mancano di certo creativita’ e fortuna. Puoi sfruttare le buone idee che ti vengono!

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche in questa giornata ti trovo sempre un po’ interdetto. Avere Giove e Saturno in opposizione non puo’ che rappresentare difficolta’ ed ostacoli che bisogna cercare di superare. In amore ci sono parecchie perplessita’ che nascono molto tempo fa!

Leone (23 luglio – 23 agosto): sono 24 ore che possono veramente regalare fascino e attrazione! Con la persona giusta al proprio fianco si potrebbero vivere emozioni nuove e del tutto speciali. Non chiuderti in te stesso!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche in questa giornata sei sempre molto energico: io mi auguro che in questi giorni tu possa vivere delle sensazioni speciali! Poi, con Giove e Saturno in ottimo aspetto, si puo’ davvero iniziare a parlare di qualcosa di nuovo in vista del futuro, specialmente dal punto di vista lavorativo!

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In mattinata potrai sentirti piuttosto agitato, ma nel pomeriggio tutto andra’ meglio! Raccomando di evitare pericolose complicazioni soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, che ora dovrebbero scorrere piu’ fluidi dopo un Agosto vissuto in maniera piuttosto difficile. Ecco perche’ ora e’ quantomai importante ritrovare un colloquio proficuo col partner!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La prima parte della giornata sembra interessante ma poi per un motivo banale, per una frase detta male, per un ritardo o per un problema, dal pomeriggio potra’ arrivare qualche perplessita’. Questa sera cerca di non discutere e di non arrabbiarti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nella parte centrale di questa giornata sentirai salire dentro di te molta energia in piu’! E tra l’altro potranno chiudere questa domenica miniera positiva tutti quelli che cercano l’amore, tutti quelli che vogliono riagganciare un rapporto in crisi.

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nel pomeriggio andra’ un po’ meglio perche’ la Luna non sara’ piu’ opposta e ci sara’ anche piu’ voglia di amare. Detto questo, a causa di un Mercurio dissonante restano ancora dei problemi di soldi, ma le prospettive future sono migliori. Purtroppo esci da un Agosto veramente molto pesante da questo punto di vista!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dal pomeriggio di questa giornata sarai piuttosto sotto pressione. E devo dire che in questi giorni ci sono anche delle serie problematiche d’amore da risolvere: magari in coppia non si riesce a fare quella scelta che da tempo si vorrebbe fare. Fai attenzione anche alle finanze!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa mi sembra una bella giornata, sara’ migliore al mattino rispetto al pomeriggio. In amore c’e’ da dire che quello che e’ nato ad Agosto va conservato. Coi segni Cancro e Scorpione puoi avere un rapporto molto valido, mentre col segno della Vergine spesso, anzi troppo spesso, si gioca ‘a braccio di ferro’!

PAOLO FOX OROSCOPO 14 SETTEMBRE 2020