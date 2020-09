Oroscopo Branko 14 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Senti che i tuoi piedi sono saldamente poggiati al suolo, ed oggi ti occuperai di qualcosa di complicato con il morale alle stelle. Ci si aspetta un cambiamento da parte tua, ma questo non ti turba perché sai bene dove vuoi arrivare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire.

Oroscopo Branko 14 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace.

Oroscopo Branko 14 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dire agli altri esattamente quello che pensi, ti sembrerà la soluzione migliore all’inizio, ma presto ti renderai conto che la situazione è più complessa. Per il momento, forse potrebbe essere più vantaggioso rispolverare gli aspetti positivi della tua cerchia, o gli aspetti positivi della tua relazione con loro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Oroscopo Branko 14 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei di natura curiosa, e sai bene che questa curiosità a volte può diventare quasi ossessiva o per lo meno distrarti dalle tue preoccupazioni del momento. Scappare da queste responsabilità, oggi potrebbe rivelarsi molto complicato.

