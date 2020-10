Paolo Fox oroscopo 15 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): e’ una giornata ‘intermedia’, in cui le emozioni contano ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. Per quanto riguarda le questioni legali e finanziarie e’ sempre un momento un po’ particolare, in cui non arrivano risposte: ma lo sappiamo bene, lo abbiamo verificato in passato, quando le stelle tornano attive tanti problemi si superano improvvisamente!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna favorevole assieme a Giove e Saturno: questa e’ una giornata importante! Spero veramente che tu possa fare il massimo per evitare tensioni, per recuperare sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata sei molto nervoso, pronto a discutere: un’agitazione che restera’ fino a tutta la settimana. Quindi, per 48 ore almeno, devo pregarti di evitare screzi! Da giovedi si recupera ma queste sono giornate in cui ogni parola deve essere soppesata o rischi di essere frainteso.

Paolo Fox oroscopo 15 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Si puo’ viaggiare, andare lontano, se non altro con la fantasia! Come dicevo nell’oroscopo di lunedi, non devi piu’ mentire a se stesso perche’ e’ in corso un importante elaborazione della tua vita: avere avuto Saturno opposto per quasi due anni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei sofferente per certe questioni di lavoro: qui bisogna capire che e’ iniziato un nuovo percorso di lavoro e quindi, devi ancora ambientarti. Sei agitato anche perche’ questo sara’ un lavoro part-time, ma come ho gia’ detto giorni fa, meglio questo che nulla! Ultimamente ci sono stati contrasti: in realta’, anche se capisco che per questo segno sia difficile farlo, dovresti adattarti alle circostanze!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo particolare momento devi capire cosa desideri perche’ sprecare tempo sarebbe davvero un peccato! Ora capisco che molti non troveranno circostanze adeguate per esprimersi pero’ bisogna sempre capire da dove si parte, perche’ se gia’ hai un grande amore, se gia’ hai un lavoro stabile, questo e’ un oroscopo che porta soddisfazioni che a volte neanche si notano, ma la differenza col passato c’e’!

Paolo Fox oroscopo 15 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai per vivere una parte centrale di settimana molto interessante, perche’ posso dire che almeno fino a giovedi abbiamo un oroscopo piu’ energico! Questo non vuol dire che tutti i problemi piu’ importanti siano superati

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni sara’ importante valutare o rivalutare alcune scelte di lavoro. Tra l’altro, voglio ricordare che questo transito di Mercurio nel segno offre l’occasione a tutti di acquistare qualcosa di piu’ in termini di fiducia o magari anche di mettere a posto certi conti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai vivendo situazioni al limite sul lavoro oppure sei insoddisfatto di alcuni risultati o ancora certe risposte che attendi non arrivano! E quindi, inevitabilmente potresti dare in escandescenze! Attenzione in amore e in famiglia perche’ possono nascere alcuni conflitti.

Paolo Fox oroscopo 15 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrai la Luna favorevole per 48 ore: questo significa che e’ un momento in cui hai una grande energia e soprattutto una gran voglia di fare cose che portino ‘saggezza’! E’ un cielo davvero molto bello che non va sprecato con amori inutili o inutili rappresaglie. Sei una persona che ama la tranquillita’, l’unico rischio e’ quello che tu sia un po’ invidiato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai decisamente meglio rispetto a lunedi, ma voglio ricordare che le persone del tuo segno stanno vivendo una profonda trasformazione! Di solito quando descrivo gli ‘appartenenti’ a questo segno, parlo di persone trasgressive, di persone che non vogliono seguire la massa, ma piu’ ci avviciniamo alla fine dell’anno e piu’ avremo modo di capire che questa volta cercherai uniformita’ e maggiore condivisione dei tuoi progetti, vorrai una maggiore sicurezza attorno a te.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In queste 48 ore dovresti assolutamente evitare situazioni che possono diventare difficili da gestire. Se hai un’attivita’ in proprio o un ruolo di comando non sara’ facile mantenere la rotta, anche perche’ al momento risulta molto complicato convincere certe persone a fare quello che devono fare.

PAOLO FOX OROSCOPO 14 OTTOBRE 2020