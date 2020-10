Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa nuova settimana parte con una Luna interessante: va detto che questo e’ un momento in cui devi fare fronte a tante difficolta’. Quindi, in una ipotetica classifica dello zodiaco non posso metterti ai primi posti, ma posso immaginare che da ora alla fine di Dicembre avverra’ un un grande cambiamento nella tua esistenza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo e’ uno dei segni che in questo periodo puo’ darsi davvero da fare, anche se questa giornata parte con qualche piccolo intralcio. Devo dire che anche martedi ci sara’ qualche piccolo fastidio momentaneo, ma non si puo’ certo dire che in questi giorni tu non abbia pianeti favorevoli

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un periodo di ‘sistemazione’, come lo e’ per altri segni, anche perche’ dalla fine di Dicembre in poi ci sara’ un grande progetto da rivalutare, una situazione di vantaggio da sfruttare, ma per ora bisogna andare cauti. Questa e’ una settimana che soprattutto fino a mercoledi porta alcune tensioni che andrebbero calmierate: in amore bisogna essere molto attenti a non discutere.

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai per liberarti di un grande peso! Credo che nel corso degli ultimi due anni, con questo Saturno contrario, tu abbia mostrato un lato di te che non sentivi oppure hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco e ora non accetti piu’ di vivere quello che non desideri, e quindi diventi molto piu’ sfrontato, forte e attento nei confronti della realta’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa Luna nel segno porta anche una grande forza che da tempo stai aspettando! Questo e’ un momento in cui a livello lavorativo o comunque di contatti puoi avere qualche occasione anche se, devo dirlo, il prossimo sara’ un anno che costringera’ molti a rivedere il proprio ruolo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Resti uno dei segni prediletti dello zodiaco al punto che anche questa giornata sara’ davvero interessante, poi avremo altri due giorni molto attivi martedi e mercoledi. Quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo metterci in gioco e poi conta ovviamente la nostra capacita’ d’azione

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il tuo e’ un segno che sta cambiando vita, che in questi giorni sta affrontando tanti problemi, cercando di mantenere un buon senso della ‘diplomazia’. Devo dire che in questo momento non e’ facile andare avanti, ci sono ancora diverse perplessita’, ma tra i segni che potranno spiccare nel 2021 c’e’ proprio il tuo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dal punto di vista amoroso forse conviene accettare quello che c’e’ senza pretendere nulla di piu’. In ogni modo e’ un oroscopo piu’ tranquillo per i sentimenti rispetto al mese di Settembre. Mercurio favorevole annuncia, entro 2 o 3 settimane al massimo, il ritorno di somme che avevi perso in passato o comunque qualche soldino in piu’.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sei del tutto convinto di quello che stai facendo. Gia’ agli inizi di Settembre avevo detto che tutti i nuovi progetti, tutte le nuove sperimentazioni sarebbero partite in sordina. C’e’ addirittura chi e’ rimasto fermo e sta aspettando che arrivi una chiamata.

Paolo Fox oroscopo 14 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le uniche giornate un po’ agitate saranno quelle di giovedi e venerdi, ma non certo a livello di risultati, perche’ in questo momento (dipende da quello che desideri) puoi avere qualche sicurezza in piu’ rispetto al passato. Chi lavora come dipendente puo’ avere una buona notizia o comunque qualche speranza in piu’ rispetto alla prima parte dell’anno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo profonde contraddizioni: non vorrei che quest’agitazione portasse anche un calo fisico e che tutto lo stress accumulato negli ultimi mesi si faccia sentire in maniera esagerata. Insomma, si parte con qualche dubbio ma si arriva ad un fine settimana importante soprattutto per le relazioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In amore devi stare un po’ attento almeno fino a mercoledi. Questa e’ una settimana ancora travagliata per le storie che hanno avuto problemi nel recente passato, che hanno vissuto gli ultimi mesi in maniera conflittuale. Per le nuove storie d’amore c’e’ sempre qualche dubbio: se devi recuperare un rapporto evidentemente i primi giorni della settimana non sono un granche’.

