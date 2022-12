Paolo Fox oroscopo 14 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 dicembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una situazione astrologica snervante, se ci sono controversie di lavoro che impegnano la tua mente o ritardi, bisogna cercare di andare oltre. Altrimenti questo fine settimana potrebbe nascere sull’onda di un’emotività difficile da gestire. C’è anche chi è troppo preso dal lavoro, non riuscirà a stare in famiglia quanto vorrebbero o dovrebbe. Qualcosa sta cambiando e devi adattarti alla situazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le coppie che hanno discusso o si sono separate dovrebbero trovare un accordo entro dicembre, sfruttando Venere e Mercurio favorevoli, un po’ di buona volontà e si troverà un punto di accordo. È un momento delicato. Nuove intese professionali possono giungere da un momento all’altro, nonostante tu sia amante di una vita piena di riferimenti stabili ultimamente hai buttato all’aria apparenti sicurezze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le energie aumentano e ora sei pronto per iniziare qualcosa di nuovo, mai sperimentato prima. L’iniziativa personale e l’inventiva permettono di buttarsi in qualsiasi nuovo progetto, sei agguerrito e presto riceverai delle ottime risposte. Per quanto riguarda l’amore, Venere è in aspetto neutrale ma questo è un bene visto che agli inizi di dicembre era addirittura in opposizione. Ciò ti permette di guardare oltre una questione che ti ha infastidito, oppure, se c’è un grande amore, puoi consolidare tutta la situazione.

Paolo Fox oroscopo 14 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi e domani la Luna nel tuo segno zodiacale risveglia la passione ma anche il desiderio di chiarire questioni rimaste in sospeso che riguardano la famiglia e l’amore. Vorresti essere stupito, emozionato, ciò potrebbe essere difficile se vivi una relazione da molti anni. Tra oggi e domani potresti anche mettere alla prova il partner, l’ideale sarebbe non tirare troppo la corda.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa giornata parte con una grande voglia di recuperare il tempo perduto, inoltre stanotte la Luna entra proprio nel tuo segno zodiacale. C’è una ripresa promettente, tanto che possiamo prevedere un piccolo colpo di scena. Spero anche un bel recupero emotivo visto che ci sono state lontananze psicologiche o fisiche con il partner nella prima parte di novembre.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai recuperando energia, sono necessarie delle regole ferree se hai notato nelle ultime tre settimane un cedimento oppure hai dovuto affrontare un problema fisico, uno stress eccessivo. Ora puoi contare sulle tue forze, certe facilitazioni del passato o fortunate combinazioni possono persino ripetersi entro maggio 2023.

Paolo Fox oroscopo 14 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Nel corso di questa giornata bisogna evitare di trascinare le tensioni che già ieri hanno creato qualche disaccordo. Tu dai molta fiducia alle persone, ed è molto difficile accettare il fatto che una persona ti abbia tradito, o non abbia rispettato le tue scelte. La Bilancia è un segno di aria, tende a idealizzare un po’ tutto, a romanzare ciò che accade nella vita, in qualche caso anche per allontanarsi da una cruda realtà che non capisce e non accetta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Interessanti prospettive nel mondo degli affari, la Luna favorevole riesce a darti una buona grinta, una grande capacità di azione. Dunque, c’è un’aria più serena che coinvolge non solo il lavoro (e lo vedrai particolarmente a gennaio) ma anche l’amore, devi imparare a tenere a freno certi atteggiamenti o comportamenti aggressivi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se ci sono personaggi che vogliono farti arrabbiare fatti scivolare addosso le cose. E’ vero, Marte è in opposizione, qualche fastidio resta, ma tu sai come affrontare ogni perplessità. Infatti, per natura sei una persona portata a guardare avanti, non sai vivere di livori, non conosci il termine «vendetta». In altre parole se ci sono persone che si scagliano contro di te hai la capacità di spostarti più in là e di non curarti assolutamente di ciò che dicono.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una Luna in opposizione non ha il potere di mettere in discussione tutto quello che fai, ma potrebbe portare qualche rallentamento o fastidio che sarà superabile. Avere Mercurio e da oggi anche Venere nel segno è certamente un elemento di forza, di fascino, tanto che le tue parole saranno ascoltate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tema della libertà di azione è controverso per l’Acquario. Infatti, questo segno è dominato da due pianeti importanti. Urano porta un carattere indipendente e ribelle, spinge a vivere in modo anticonformista, lontano dalla massa e persino trasgressivo. E poi c’è Saturno, pianeta che al contrario rappresenta il rigore, l’obbligo, la responsabilità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anche se c’è stato un momento di grande difficoltà durante l’estate o hai perso un riferimento che pensavi fosse importante, senti dentro di te crescere una grande capacità di azione. Persone che potevano farti del male con i loro atteggiamenti non sono più in grado di scalfirti, è un grande cambiamento quello che è in corso.

