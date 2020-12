Paolo Fox oroscopo 13 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata hai una discreta energia: ci stiamo avvicinando ad una seconda parte di Dicembre che finalmente vedra’ tanti pianeti attivi. Come ricordo spesso non e’ che in poche ore si possono risolvere tanti problemi, pero’ e’ gia’ tanto sapere che si va verso un periodo piu’ propositivo. Nel peggiore di casi, se certe situazioni non vanno piu’ bene si possono interrompere a favore di nuove.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto innervosito, molto arrabbiato: pare che questa settimana sia stata piena di ostacoli emotivi ed in questa giornata c’e’ ancora un po’ di livore. Se hai un obiettivo in mente, se pensi che una persona abbia tradito la tua fiducia, cerca di sbollire la collera entro sabato. Domenica sara’ una giornata decisamente migliore!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potresti davvero combinare qualcosa di importante tra questo venerdi e sabato, mentre domenica ci sara’ un calo fisico. In generale posso dire che questa e’ comunque una giornata attiva: Giove e Saturno favorevoli dal prossimo anno cominciano a dare buoni frutti. La tua vita e’ in fase rivoluzionaria! E’ chiaro che in una situazione come questa potresti anche concludere rapporti che non servono piu’.

Paolo Fox oroscopo 13 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In queste 48 ore puoi dare il meglio di te! Io mi auguro che tu riceva al piu’ presto una bella spinta in positivo. Alcuni segni come il tuo, come Ariete e Capricorno, sono in risalita, sono in miglioramento: parlo anche di questi segni perche’ se hai a che fare con una di queste persone puoi pensare ad un recupero. Bisogna cercare di recuperare emozioni!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cosi come Toro e Acquario, in questo giovedi il tuo segno e’ un po’ nervoso per vari motivi. Se hai a che fare con questi segni, doppia prudenza! Posso dire che venerdi e sabato sono giornate non dico conflittuali ma che possono metterti a disagio. Quindi, attenzione nei rapporti con chi rappresenta per te un ostacolo. Senti strane sensazioni!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Si sta per concludere un anno che, anche se difficile per tutti, potrebbe avere portato buoni risultati per te. Posso dire che il tuo e’ uno dei segni che puo’ riscattarsi! E se gia’ e’ avvenuto qualcosa di importante, meglio cosi: ora devi dare spazio soprattutto al lavoro e alle grandi emozioni. Nel complesso e’ una giornata interessante.

Paolo Fox oroscopo 13 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Quelli che vogliono cambiare vita, che vogliono iniziare nuovi progetti, non saranno certo ostacolati dalle stelle che fin dalla seconda meta’ di Dicembre inizieranno a dare qualcosa in piu’. Qui bisogna avere anche il coraggio delle proprie emozioni, il coraggio delle proprie sensazioni, perche’ vivere una situazione che non e’ piu’ possibile portare avanti e protrarla anche al 2021 sarebbe sbagliato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): nizia una fase particolare. Infatti, dalla seconda meta’ di Dicembre e ancora di piu’ dal 2021, dovrai stare attenti ai conti. E’ una cosa che ho gia’ detto, che ho scritto nel mio libro e che voi probabilmente state verificando. Ci sono meno entrate oppure bisogna risolvere un contenzioso di tipo legale o economico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attenzione anche a chi frequenti nel senso che queste sono giornate che dal punto di vista degli affari consigliano di non esporsi troppo. Pero’ voglio anche ricordare che sono giorni importanti per l’amore!

Paolo Fox oroscopo 13 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Entro domenica potrebbe risvegliare una grande emozione! Il fatto di vivere sempre le stesse cose porta noia e se c’e’ una cosa che tu odi e’ proprio il ripetere le stesse situazioni, ma come detto entro domenica puo’ succedere qualcosa, puo’ arrivare una buona notizia!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra franchezza vi ripagherà e vi permetterà di aumentare la stima di chi vi circonda. Siete al top della forma fisica. Concedetevi dello soddisfazioni, senza aspettare che vengano dagli altri.

PAOLO FOX OROSCOPO 12 DICEMBRE 2020