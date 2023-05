Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Penso proprio che questa sia una settimana di riflessione e non di azione, capisco che l’Ariete non riesca a stare in panciolle. O fermo ma è necessario considerare bene cosa c’è da fare in vista delle prossime settimane, senza affrettare nulla. Giove rimane nel segno per una settimana e questo rappresenta un vantaggio, ma ci sono questioni da risolvere e in sospeso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Continua questa fase di crescita che ovviamente deve essere nutrita anche da buone capacità di azione, perché le stelle da sole non portano nulla se non c’è volontà. Quando abbiamo un buon oroscopo possiamo sfruttare l’occasione per ottenere il meglio. E visto che si entra in periodo importante bisogna tentare nuove occasioni, portare avanti nuovi progetti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ecco una settimana che porta in ascesa il tuo cuore. Tutto quello che è nato nel corso delle ultime tre settimane non va dimenticato. Perché dobbiamo dire che fino a qualche giorno fa Venere è stata nel tuo segno zodiacale e quindi potrebbe avere già provocato emozioni sincere, un nuovo incontro. Solo le coppie di lunga data, che ormai non sentono più passione e non provano attrazione come un tempo, potrebbero arrivare al massimo a un compromesso pur di restare insieme.

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Torna una grande vitalità, avevo spiegato in tempi non sospetti che se la prima parte dell’anno avrebbe avuto qualche problema, la seconda sarebbe stata di grande forza. Quindi chi ha chiuso un rapporto di lavoro o vissuto perplessità presto potrà ripartire e alla grande. E’ vero che il periodo migliore parte dal 16 ma già questo inizio di settimana è valido.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se non è stata vinta una sfida non è colpa tua, sei rimasto vittima delle circostanze ma anche di persone che non ti hanno aiutato. Proprio quelli che sembravano più disponibili alla fine si sono girati dall’altra parte. Per fortuna il tuo segno ha una natura orgogliosa, quindi è pronto a ricambiare con la giusta indifferenza chi non è stato leale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ecco giornate interessanti, non abbiamo più quello stato di grande tensione, di pesante cappa, che avevamo registrato agli inizi di marzo. Si va verso il bello stabile e se ancora non ci sono grandi certezze arriveranno. Forse stai pensando a una scelta da fare imminente, se continuare o no una collaborazione. Ci saranno cambi di rotta in vista delle prossime settimane, molto dipende dal tuo ruolo e da quello che puoi fare.

Paolo Fox oroscopo 10 maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Piano piano si risale la china, se penso a come stavi a gennaio. Negli ultimi due mesi o dall’estate dell’anno scorso credo che di passi in avanti tu ne abbia fatti tanti. Però ancora ci sono piccoli momenti di tensione, non si può ottenere un vantaggio dall’oggi al domani se c’è da ripartire da zero o quasi. Ma da qualche tempo per fortuna stai affidando la tua vita all’ottimismo, e questo è molto bello e gratificante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): A volte parcheggiamo le emozioni del cuore pensando che sia più giusto applicarsi sul lavoro, consolarsi con qualche gratifica di tipo pratico. Però quando si appartiene alla categoria dei segni di acqua, come nel tuo caso, è difficile tenersi lontani dalle grandi emozioni e passioni. Ora un po’ di senso pratico va usato, attenzione alle questioni di soldi perché è un momento in cui stanno uscendo quattrini.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È una settimana interessante, non abbiamo più Venere contraria e coloro che hanno fatto confusione in amore dovranno cercare più rigore. È probabile che nella tua vita alcuni riferimenti siano cambiati tra fine febbraio e marzo, soprattutto a livello familiare o affettivo. Se stai vivendo un momento di stress è possibile piano piano recuperare una buona forma.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Maggio è il mese delle grandi vittorie e dell’impazienza, in particolare se hai delle responsabilità. Come ho spiegato di recente non tutti collaborano con te al meglio, ultimamente poi non vuoi essere contraddetto perché sai di stare dalla parte della ragione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Possiamo dire che questa è una settimana intrigante e valida, peccato che ci sia ancora qualche piccolo problema di soldi o di comunicazioni sul lavoro. Se collabori con alcune persone e queste non sono d’accordo con quello che fai possono nascere malintesi. L’agitazione proviene in particolare da discussioni inerenti ad alcune innovazioni che vorresti apportare alla tua attività e che non sono comprese da tutti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Saturno nel tuo segno da marzo rivela la tua vera natura senza filtri, le passioni sono sincere così come il tuo desiderio di chiudere rapporti e relazioni che non ti interessano più. La pazienza ha i giorni contati. Stessa fretta, ma in positivo, coinvolge chi ha una bella storia e vuole definirla al più presto.

