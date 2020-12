Paolo Fox oroscopo 10 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Forse sto anticipando i tempi perche’ questo oroscopo positivo partira’ da lunedi prossimo ma devo dire che anche in questa settimana puoi stupire tutti, anzi, puoi stupire anche te stesso! Parlo di una rinascita che puo’ partire anche da risultati mediocri, da un programma o un progetto che ancora non decolla, ma l’importante e’ sapere che piano piano le cose andranno meglio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): non conta tanto quello che stai facendo adesso ma contera’ un po’ di piu’ sapere cosa finira’ e cosa iniziera’. E’ probabile che alcuni lavori siano solo part-time. Intanto, per quanto riguarda i sentimenti ricordo che c’e’ un po’ di noia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata il fatto di avere una Luna dissonante, contraria, potrebbe portare uno stato di forte irritabilita’ almeno fino a tutto mercoledi. Comunque non disperare, quando abbiamo una situazione astrologica non eccellente non dobbiamo buttarci giu’.

Paolo Fox oroscopo 10 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non posso escludere che ci siano presto grandi novita’ o comunque un’occasione per staccarsi finalmente da un passato che non ha piu’ valore. Lo faranno in modo particolare gli imprenditori e le persone che stanno ripartendo con un’attivita’. In questi giorni, infatti, e’ il caso di fare una riflessione approfondita su quello che sara’ importante fare nel 2021.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spesso e’ proprio il rapporto con gli altri, in famiglia e nel lavoro, che comporta qualche momento difficile. Consiglio di recuperare i sentimenti! La seconda parte di Dicembre permette una visione migliore: non e’ vero che tutte le coppie sono in crisi ma molte sono state ‘occupate’ da pensieri di lavoro, da cose che non c’entrano nulla con la passione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi costruire un futuro importante. Come ho detto in questi giorni, io spero che questo 2020, anno difficilissimo per tutti, sia stato comunque molto importante per te perche’ nonostante tutto e’ stato un anno di crescita, che ti ha permesso di fare scelte anche drastiche ma che ora ti fanno sentire completamente diverso.

Paolo Fox oroscopo 10 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sono giornate importanti ma ancora piuttosto ‘arrugginite’. Dalla prossima settimana inizieremo a vedere grandi sblocchi: devi pensare al futuro in maniera un po’ meno ansiosa! Purtroppo devo dire che l’ansia e la paura di non arrivare spesso ti accompagnano, anche se magari non lo dai a vedere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con questa Venere nel segno e’ difficile in questo periodo tu possa rinunciare all’amore! In effetti devo dire che sarebbe davvero un peccato voltare le spalle alle relazioni. Voglio darti un ‘premio’, perche’ mi sembri veramente molto forte grazie a Venere, come ho detto, assieme a Sole e Mercurio che aiutano anche un certo recupero psico-fisico e speriamo anche lavorativo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa e’ una giornata attiva, posso dire che c’e’ solo uno stato fisico affaticato forse perche’ hai dormito poco questa notte o ci sono stati piccoli fastidi. Comunque, guardando le stelle delle prossime settimane ricordo che avrai grandi pianeti favorevoli del calibro di Giove e Saturno

Paolo Fox oroscopo 10 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei sempre assorto nei tuoi pensieri ma molto determinato ad uscire fuori da una situazione di stallo che va avanti da tempo. Sul piano finanziario non e’ un periodo eccezionale ma lo e’ per quanto riguarda le idee, la disponibilita’ e le risorse dal punto di vista psicofisico che puoi ottenere da queste particolari giornate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nei prossimi tre giorni puoi contare su qualche bella ispirazione. Tra l’altro, insisto nel dire che il tuo e’ uno dei segni piu’ forti per quanto riguarda la voglia di liberarsi di vecchi schemi e rinnovare la propria vita! Attenzione a non fare scelte troppo drastiche perche’ pur di distinguerti, pur di essere originale, pur di non essere confuso nella massa, fai scelte talmente azzardate, che altri non farebbero, che alla fine possono portare disagio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai bisogno di vivere le emozioni in maniera piu’ stabile. Ho spiegato piu’ volte che nonostante questa Venere favorevole credo che molti di voi ora stiano cercando di trovare un equilibrio in amore che non esiste! Qui dipende molto dalla persona che sta al tuo fianco: 24 ore fa ho iniziato un certo discorso che voglio continuare: spesso le persone un po’ troppo emotive cercano persone molto razionali.

