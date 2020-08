Paolo Fox oroscopo 1 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Puoi contare su questa giornata anche perche’ ci sono scelte importanti da fare in vista del futuro! C’e’ da dire, pero’, che in amore sono molte le ambiguita’: persino le coppie si vogliono tanto bene, di recente per motivi di lavoro o per problemi gravi della famiglia di uno dei due, sono state lontane psicologicamente o fisicamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti trovo molto contrariato! E questo vuole significare che non vuoi avere seccatori attorno, che vuoi trascorrere una domenica lontano dal caos. Qui bisogna sempre capire chi sta al tuo fianco perche’ con le persone che in amore non ti capiscono o che ultimamente si sono rivelate un po’ troppo contrarie alle tue idee, si rischia di discutere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete desiderosi d’amore! Sto guardando le stelle di Settembre e piu’ in generale quelle del 2021, e devo dire che il tuo segno puo’ recuperare con grande forza. Bisogna anche dire che questo e’ un momento in cui dal punto di vista emotivo, dal punto di vista dei sentimenti, hai una grande strada da percorrere. S

Paolo Fox oroscopo 1 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tra venerdi e sabato hai vissuto un momento di grande caos e c’e’ da dire che in amore se c’e’ caos forse e’ perche’ lo hai costruito tu! A volte bisogna capire con chi si parla per cercare di avere delle relazioni piu’ chiare. Se stai vivendo una storia da tempo, in questo periodo potresti sentirla meno tua.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Senti una forte agitazione che continuera’ anche lunedi. Qui bisogna capire come sta andando anche il tuo lavoro: se da poco hai avuto una grande responsabilita’, devi dimostrare agli altri che sei forte. In verita’ sei teso perche’ negli ultimi mesi hai dovuto chiudere una situazione di lavoro, e questo ti rende ancora un po’ agitato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Al momento l’importante e’ vivere senza remore cio’ che desideri di piu’. Le tue idee sono chiare, la tua razionalita’ e’ enorme, e quindi puoi essere una sorta di faro che illumina anche le persone che stanno attorno a te. Con Giove e Saturno favorevoli, ogni emozione puo’ essere quella giusta!

Paolo Fox oroscopo 1 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): giornata interessante, valida per le relazioni, per i contatti, il tutto nonostante quel che e’ accaduto tra venerdi e sabato, perche’ quelle sono state 48 ore che hanno messo a dura prova tutti i rapporti, tutte le emozioni. Con Marte in opposizione, in questi giorni e’ difficile mantenere la calma

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Attenzione nei rapporti con Acquario e Toro, specie se in questi giorni devi fare qualcosa che non ti va. A volte tutti siamo costretti ad dover affrontare una piccola incertezza o magari a portare avanti delle cose che non ci piacciono. E’ come se almeno fino a lunedi tu stessi in uno stato di grande tensione o dovessi affrontare un viaggio, una situazione che non ti va bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei vivace, intraprendente! E tra breve, quando Venere sara’ favorevole (a Settembre) ritroverai anche un grande ottimismo e una gran voglia di fare. Tutto quello che proponi in questo periodo puo’ essere un faro per quanto riguarda il futuro.

Paolo Fox oroscopo 1 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tu sai quello che vuoi ma fino ad ora non sei riuscito ad ottenerlo, non certo per colpa tua! Pero’ sei una persona che sa attendere: e’ vero che spesso non pretendi tutto e subito, pero’ di tempo ne e’ passato troppo, quindi sia nel lavoro che in amore adesso stai cercando di recuperare il tempo perduto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): n questa giornata sei elettrico! E quando sei particolarmente vivace o rischi di fare troppo o rischi di dire troppo! A volte ti arrabbi per quello che accade attorno a te, pero’ dobbiamo essere sinceri, nel corso degli ultimi tre mesi sei proprio tu che per smuovere delle situazioni, per creare qualche novita’, hai acceso la miccia!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai ancora combattendo per risolvere alcune problematiche di lavoro, economiche, ma Settembre un mese che portera’ fortuna o comunque maggiori risorse di Agosto. Spero che tu abbia incontrato una passione: a volte le tue passioni molto tormentate e c’e’ persino chi ha fatto una scelta d’amore rinunciando a qualcosa per quanto riguarda il lavoro.

