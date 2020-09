Paolo Fox oroscopo 1 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo martedi hai una buona carica: e’ bello avere tanta energia ma bisogna incanalarla nel modo giusto, altrimenti diventa solo rabbia! Certe volte te la sei presa con te stesso perche’ magari ritieni di avere fatto scelte sbagliate in passato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo mese di Settembre sta per concludersi in maniera attiva non tanto per le questioni d’amore, perche’ chi ha una storia la continua mentre chi non ha una storia per ora non ha trovato nulla di nuovo, quanto per le questioni di lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In certe giornate, come questa, ti senti davvero molto confuso, molto nervoso. Posso dire che in queste 48 ore, una Luna dissonante potrebbe provocare qualche momento di disagio, qualche piccola disavventura emotiva che bisogna cercare di ‘controllare’.

Paolo Fox oroscopo 1 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se devi fare un incontro di lavoro o devi fare presente alcune situazioni che ti premono, muoviti subito, non aspettare venerdi! Questo e’ un momento in cui puoi ottenere qualcosa di piu’ nei rapporti interpersonali, nonostante tu stia vivendo una fase un po’ complessa, perche’ alcuni lavori si sono interrotti o perche’ magari hai dovuto chiudere o lasciare una societa’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se lunedi eri particolarmente provato e nervoso, c’era la Luna opposta e forse ti sei addirittura ritrovato contro qualcuno, ma in questa giornata c’e’ una situazione astrologica migliore. Ultimamente sta capitando spesso di dire cose e poi di sentire persone che non sono d’accordo con te o che magari ti prendono di petto per questo!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continua un percorso importante: pero’ nonostante ci sia tanta buona forza da parte di queste stelle, e’ normale sentirsi stanchi. Stai impegnando molto il tuo fisico e soprattutto la tua mente, per cui sono giornate in cui non sara’ cosi facile mantenere la calma, in cui con ogni probabilita’ ci sara’ anche qualche discussione.

Paolo Fox oroscopo 1 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei interdetto, indeciso, magari non per colpa tua ma perche’ devi affrontare situazioni poco chiare che arrivano dall’esterno. Lo sto dicendo da tempo, questa e’ una giornata che spinge ad una riflessione profonda. Se ci sono rapporti che non funzionano, se alcune relazioni non vanno piu’ bene, consiglio di essere cauti e soprattutto di mettere in chiaro tutto entro venerdi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): E’ un periodo di recupero, lento e progressivo: quello che firmi, quello che proponi, insomma quello che accade in queste 48 ore potrebbe essere rilevante nella tua vita anche per il futuro. Quello che mi piace di te e’ la tua intraprendenza e soprattutto il desiderio di fare sempre cose nuove.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei confuso, forse un po’ stanco in questa giornata di martedi. Tra l’altro, anche mercoledi sara’ una giornata senza troppe prospettive. Forse devi fare valere i tuoi diritti a ‘viva voce’, oppure ti sei improvvisamente ritrovato un cambiamento nel lavoro che non e’ andato proprio a tuo favore.

Paolo Fox oroscopo 1 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai bisogno di vedere tutto in maniera molto chiara e razionale. Il mese di Ottobre sara’ molto importante perche’ Venere sara’ in uno splendido aspetto anche con Giove e Saturno: e’ chiaro che siamo noi a dover sfruttare le stelle, siamo noi a dover essere propositivi, altrimenti non accade nulla!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nella giornata scorsa, quella di lunedi, ti ho trovato molto confuso, molto stanco, e devo dire che anche questa giornata non fa eccezione perche’ per ora non posso dare una grande valutazione al tuo segno: non perche’ ci siano elementi di grande contrasto ma perche’ appunto c’e’ una grande confusione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questa giornata e’ importante perche’ la Luna non solo transita nel tuo segno ma e’ anche in buon aspetto a Mercurio. Cosa vuol dire? Se devi fare una proposta di lavoro o magari c’e’ qualcosa a cui tieni, bisogna muoversi subito!

