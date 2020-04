Vuoi guardare il video di “Ostensione Sindone 2020 Rai”?

“Ostensione Sindone 2020 Rai” (VIDEO)

da raiplay.it

“Ostensione Sindone 2020 Rai” è l’evento religioso dalla Cattedrale di Torino. Una venerazione straordinaria della Sindone in diretta tv. Accompagnata dalla preghiera dell’arcivescovo di Torino, custode pontifico del Telo Monsignor Cesare Nosiglia. Inoltre, non si tratta di una ostensione come quelle del passato. La Sindone rimane nella teca in cui è custodita normalmente. Ma è possibile contemplarla attraverso le immagini televisive. Comunque, è l’evento religioso dalla Cattedrale di Torino. Una venerazione straordinaria della Sindone in diretta tv.

