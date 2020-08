Oroscopo domani 12 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 12 agosto 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa. Vi verrà data la possibilità di difendere i vostri interessi con destrezza… è un’opportunità che si rivelerà davvero molto redditizia. La vostra vita amorosa sta diventando sempre più armoniosa a lungo termine, e ora è il momento di perseverare se siete in una relazione. Se siete single, un incontro metterà fine ai vostri dubbi interiori.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete in grado di concentrarvi sul vostro senso di armonia e di risolvere i rapporti con gli amici. Correte il rischio di spraining qualcosa oggi, quindi attenzione alle vostre azioni. Tutto sta per cambiare molto velocemente intorno a voi e sarete bombardati da tutti i tipi di richieste. Non dite di sì a tutti. Non amareggiatevi dai cambiamenti che avrete causati voi stessi… Questa fase sarà seguita da un altra in cui potrete sperimentare ciò che sperate. Siate pazienti e sviluppate la vostra comprensione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri! Risolverete una questione materiale che vi libererà il cuore e la testa. Gli scambi con le persone vicine diventano più chiari. È il momento di operare con la massima privacy e chiarezza in comunicazione, di parlare più abilmente dei vostri desideri.

Oroscopo domani 12 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro entusiasmo vi tira nella direzione giusta e le conversazioni sollevano il vostro morale. Dovrete compiere uno sforzo per avere un po’ di tempo da soli e per rilassarvi, il che non riuscite a fare al momento. Il contatto con la natura e con la terra sarebbe un bene per ricaricare le batterie. La sfida di oggi consiste nel trovare un equilibrio tra la realizzazione personale e quella degli altri. C’è una buona comunicazione con il vostro partner. Tuttavia, rischiate che vi trovi troppo sensibile. Non è importante spiegare tutto, mantenete un alone di mistero.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. La vostra creatività sarà la caratteristica principale di oggi. Non mettete in dubbio la vostra capacità di riflessione, avete ragione! Avete bisogno di cambiamenti, di partire… l’esotico vi sta chiamando. Non fate nessun piano ancora però, molto probabilmente questa sensazione è solo temporanea.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete visti in modo positivo da chi vi circonda, quindi sfruttatelo al meglio e traetene vantaggio. Siate particolarmente attenti a non mangiare troppo. Avete bisogno di uno sfogo fisico. Troverete difficile prendervi sul serio oggi ma questo sarà molto apprezzato da chi vi circonda. Siete talmente alla ricerca di assoluto che rischiate di rinunciare ai piaceri semplici, che potrebbero portare al vostro sogno. Mantenete la mente aperta.

Oroscopo domani 12 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Potrete trovare un modo intelligente di affrontare le cose, il che renderà il dialogo con coloro che vi circondano più facile. Vi sentirete più dinamici e avrete un grande desiderio di libertà. Concedetevelo e prendete un attimo di respiro. Sognare ad occhi aperti è all’ordine del giorno. Avete un bisogno irrefrenabile di affermarvi di più. Non rifugiatevi nel silenzio. Il desiderio sessuale è grande.. Assicuratevi di non prendere decisioni irrevocabili oggi. Il momento presente è da prendere in primo grado. Non intraprendete grandi discussioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio, lasciate che la vita faccia il suo corso naturale. Non fatevi prendere dalla stanchezza, perché a dispetto della vostra vitalità, avete bisogno di riposo se volete stabilizzare i vostri livelli di energia. Tutto sta per cambiare molto velocemente intorno a voi e sarete bombardati da tutti i tipi di richieste. Non dite di sì a tutti. Avete bisogno di fare ordine nei vostri rapporti con gli altri. Alcuni di loro danneggiano la vostra vita privata e lo sapete. Prendete le dovute decisioni. Non sottovalutate il vostro istinto, vi porterà a compimento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza. La vostra natura socievole vi porta fortuna. Non esitate ad optare per un nuovo rapporto! I vostri poteri seduttori vi sosterranno… Siete in procinto di cambiare per cercare di migliorare il vostro rapporto. Avrete la possibilità di posare la prima pietra.

Oroscopo domani 12 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non tiratevi indietro davanti a cambiamenti indispensabili: è una meravigliosa opportunità per voi. Siete al top della forma, sfruttatela al meglio per che rimanga così. Rilassatevi e ricaricatevi trascorrendo qualche tempo all’aperto. Avete tendenza a fuggire dalle preoccupazioni materiali e amministrative. Concentratevi e affrontatele. Dovreste accantonare la serietà e concentratevi sulla sfera sentimentale oggi. Forse lo troverete difficile, ma il gioco vale la candela. Il vostro partner ha bisogno della vostra spontaneità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Il vostro approccio pragmatico vi porterà alla direzione giusta. Alcuni la chiamano fortuna, ma è tutto grazie a voi! Vivrete un’atmosfera idilliaca, se accettate il gioco del vostro partner. Non abbiate paura. Otterrete intensità passionale ma anche sicurezza emotiva.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sebbene sembriate insolenti, riuscirete ancora a sfondare alcune barriere. Il vostro coraggio sta dando i suoi frutti. Avete la tendenza a strafare, attenti alle ferite incidentali oggi, gli sforzi non vi scoraggiano. Non prendetevi troppo sul serio. Prendete tutto in primo grado, che peccato! Il bisogno di riconoscimento sarà la vostra più grande motivazione ma ciò potrebbe esservi rimproverato se non mostrare più al vostro partner ciò che provate per lui

