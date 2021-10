Oroscopo Branko 9 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete determinati ad affrontare gli aspetti che vi infastidiscono ed è il momento di affrontarli! Fatelo in più fasi. Il morale sta migliorando e potrete beneficiare di un afflusso di idee ottimistiche e dinamiche. Tuttavia, il vostro corpo ha bisogno di più attenzioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che renderà più facile la vita. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario – prendete fiato.

Oroscopo Branko 9 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete molto ispirati e dovete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere aggressivi. Siete decisamente in buona forma e i livelli di energia sono stabili. Cogliete l’occasione per effettuare un controllo medico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile.

Oroscopo Branko 9 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’atmosfera sarà tranquilla. Vi avvicinerete a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Vi sentite sotto attacco per migliorare il vostro stile di vita. Pensate a una dieta più equilibrata anche.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Va bene avere buone idee ma bisogna metterle in pratica! Ciò vi porterà a grandi soddisfazioni. Siete nervosi e la vostra vulnerabilità emotiva vi porterà al limite. Avete bisogno di una vera e propria pausa.

Oroscopo Branko 9 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non avete tempo per pensare a tutto prima di agire. Non correte rischi, rimandate una decisione a più tardi! I crampi muscolari e la rigidità del corpo potrebbero rallentarvi. Una carenza vitaminica ne è la causa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I cieli si schiariscono e sarete in grado di intraprendere nuovi progetti. Riparatevi dal vento, dall’aria condizionata e dalle correnti… Proteggetevi dal freddo in generale, perché siete ad esso sensibili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese. Non potete essere in una forma psicologica migliore e sarete perfettamente in grado di risolvere i problemi spinosi.

