Oroscopo Branko 8 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete davanti a voi una settimana molto positiva, in cui non mancheranno i momenti il buonumore. Secondo l’oroscopo di Branko, potreste dover trattare delle questioni immobiliari, forse relative a una spesa specifica da affrontare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Finalmente gli astri si sono ricordati di voi e hanno deciso di darvi il loro sostegno. La prossima settimana, infatti, vi regalerà diversi momenti piacevoli. Il lavoro, per molti nativi del Toro, procederà bene, nonostante la situazione attuale sia piuttosto precaria.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’ingresso di Venere nel vostro segno ha dato il via a una nuova fase della vita che durerà per molti mesi. Purtroppo non è il momento di progettare spostamenti, ma evadere con la testa ogni tanto fa bene e nulla impedisce a voi, Gemelli, d’immaginare il prossimo viaggio che farete, quando l’emergenza che stiamo vivendo sarà finita.

Oroscopo Branko 8 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le previsioni astrologiche di Branko vi invitano a sfruttare questi giorni per dedicare del tempo di qualità ai vostri familiari. Per chi ha figli, magari adolescenti, la situazione attuale potrebbe diventare una preziosa opportunità per condividere un momento piacevole insieme.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Venere risveglia in voi emozioni sopite da tempo: riproverete il batticuore per la vostra dolce metà. Anche se avete vissuto dei contrasti nei mesi scorsi, adesso ritroverete una rinnovata armonia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Secondo l’oroscopo di Branko potreste affrontare questioni pratiche relative al conto in banca. Anche di fronte a qualche fastidioso contrattempo, il vostro senso pratico e la calma che vi contraddistinguono, vi aiuteranno a risolverli in breve tempo.

Oroscopo Branko 8 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’oroscopo smuove finalmente le acque e interrompe l’immobilità dei giorni scorsi. L’astrologo Branko preannuncia una giornata interessante per gli affari: cogliete le opportunità al volo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Uscite da un periodo piuttosto turbolento e, per certi versi, faticoso. L’invito degli astri è quello di fermarvi a riflettere un po’, perché potrebbe essere d’aiuto in questo momento fare chiarezza dentro di voi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Si prospetta una settimana molto piacevole dal punto di vista relazionale. Venere nel segno tira fuori il vostro lato socievole.

Oroscopo Branko 8 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko anticipa una giornata interessante dal punto di vista lavorativo. Alcuni Capricorno potrebbero ricevere delle notizie importanti, relative a un concorso da fare o un nuovo contratto. Preparatevi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa fase della vita vi state alleggerendo di molti fardelli, che toglievano molta serenità. Secondo l’astrologo Branko vi sentirete particolarmente liberi di amare, come non accadeva da troppo tempo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete richiamati ad affrontare delle questioni legate a un conto condiviso. Non fatevi prendere dall’ansia, perché non sarà nulla che non riuscirete a risolvere in breve tempo.

OROSCOPO BRANKO 7 APRILE 2020