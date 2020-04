Oroscopo Branko 6 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La settimana si apre in maniera molto positiva per voi Ariete. L’oroscopo di Branko vi invita a dedicare la giornata di oggi agli amici: perché non chattare o chiamare quel vostro amico cui pensate da tempo?

Toro (21 aprile – 20 maggio): Una Luna contraria potrebbe crearvi dei problemi legati alla casa, una riparazione urgente, per esempio, da fare. Nulla di grave, ma in questi giorni, un po’ per le restrizioni attuali, un po’ per le finanze precarie, proprio non vi ci voleva.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con Venere nel segno sentirete una gran voglia di nuovi incontri o contatti. Il noto astrologo Branko vi esorta ad avere pazienza, perché il pianeta dell’amore vi farà compagnia fino ai primi di agosto. Oggi, piuttosto, potrebbe essere la giornata ideale da dedicare ai doveri famigliari.

Oroscopo Branko 6 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa Venere nel segno dei Gemelli fa emergere in voi l’altruismo e l’affetto verso il partner. Potreste approfittare di questo momento per passare un po’ di tempo con la vostra dolce metà e, perché no, progettare insieme la prossima gita che farete.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Con la primavera iniziata e Venere amica nasce in voi una nuova voglia di mettervi in gioco e di concedervi alla persona amata. Da un po’ di tempo avete trascurato i sentimenti, oppressi dal peso dei problemi, ma adesso riemergono con più impeto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko vi invita a mettere da parte i problemi di quest’ultimo periodo e a passare una giornata all’insegna del divertimento in famiglia, senza per questo sentirvi in colpa. Tutti noi stiamo condividendo le preoccupazioni attuali, ma di tanto in tanto un po’ di leggerezza fa bene anche a voi.

Oroscopo Branko 6 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovreste sfruttare la giornata di oggi per fare ordine mentale. Una giornata casalinga, senza impegni né diversivi, dedicata a chiarirvi le idee in vista del futuro, non è necessariamente un male. Anzi potrebbe regalarvi intuizioni importanti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Secondo le previsioni astrologiche di Branko oggi sarà la giornata giusta per stringere un patto, fare un accordo o una trattativa che vedrà i suoi frutti nei prossimi mesi. Approfittatene!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questa giornata sarete più irrequieti e ansiosi del solito. Certo, la situazione complicata che sta vivendo il nostro paese mette a dura prova chiunque, anche voi che siete gli ottimisti dello zodiaco per eccellenza.

Oroscopo Branko 6 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Secondo l’oroscopo di Branko oggi alcuni Capricorno potrebbero imbattersi in un amore straniero. Anche se le restrizioni attuali ci concedono poco margine di azione, non è detto sia impossibile: vi serve solo una punta di coraggio, lo spirito d’iniziativa, che a voi non manca, e internet a portata di mano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Complice forse l’arrivo di Venere in Gemelli, il segno più sbarazzino dello zodiaco, l’oroscopo prevede per voi una giornata in cui sarete turbati da pensieri provocanti. Marte amico, poi, vi darà la spinta finale a riscoprire, nelle prossime giornate, la passione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le previsioni astrali di Branko anticipano un inizio di settimana minacciato da molti battibecchi familiari. Cercate di tenere a freno la lingua, se non vorrete ritrovarvi a discutere per tutta la giornata!

