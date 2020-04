Oroscopo Branko 5 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 5 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa Luna benevola vi regalerà una bella dose di leggerezza e magnetismo. Unita all’influsso frizzantino di Venere in Gemelli, in questa giornata sarete con il sorriso stampato sul volto e lo smartphone in mano impegnati a chattare con gli amici.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sarà una giornata al top per voi del Toro. L’oroscopo di Branko vi consiglia di rilassarvi con la famiglia, l’unica capace in questo momento di farvi migliorare l’umore che, negli ultimi giorni, è stato piuttosto giù.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potrete finalmente festeggiare l’arrivo di Venere, che segna l’inizio di una nuova fase della vostra vita. Anche se gli eventi attuali ci costringono a restare a casa, perché non sfruttare il weekend per progettare il prossimo viaggio?

Oroscopo Branko 5 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il popolare astrologo istriano Branko vi suggerisce di dedicare la giornata di oggi alle questioni legate alle vostre proprietà immobiliari, alla gestione dei beni famigliari e faccende simili.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Venere nel segno dei Gemelli vi regala una ventata di primavera. Anche se sarete in casa, niente vi impedirà di organizzare una bella sorpresa al partner o di contattare una persona che vi interessa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’astro dell’amore in Gemelli vi renderà particolarmente irrequieti. L’oroscopo di Branko vi esorta a non cedere all’influsso negativo di Venere, perché rappresenta solo una piccola insidia in un cielo ricco di sostenitori.

Oroscopo Branko 5 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il popolare astrologo istriano suggerisce alle Bilancine, piuttosto provate dall’ultimo mese, di ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stesse, per staccare un po’ dalle problematiche quotidiane.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di ritrovare energia, se volete continuare a portare avanti i vostri progetti. Cominciate con lo sfruttare questa giornata domestica, per recuperare tutto il sonno arretrato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Venere in Gemelli, vostro segno amico, provoca le corde più passionali che ci sono in voi e vi invoglia a pensare a nuovi amori. Chi è impegnato, ritroverà l’eros che era venuto a mancare negli ultimi tempi.

Oroscopo Branko 5 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko anticipa una giornata all’insegna delle questioni economiche. Potrebbero arrivare degli incassi imprevisti per qualcuno di voi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Saturno vi incita a spazzare via i dubbi. A dare manforte al pianeta con gli anelli, si aggiungono le influenze di Marte di Venere, pronte a risvegliare anche i cuori più assopiti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le previsioni astrali di Branko vi invitano ad approfittare delle restrizioni attuali per trascorrere questo sabato con il vostro partner e magari organizzargli una sorpresa piacevole.

OROSCOPO BRANKO 4 APRILE 2020