Oroscopo Branko 4 maggio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dire agli altri esattamente quello che pensi, ti sembrerà la soluzione migliore all’inizio, ma presto ti renderai conto che la situazione è più complessa. Per il momento, forse potrebbe essere più vantaggioso rispolverare gli aspetti positivi della tua cerchia, o gli aspetti positivi della tua relazione con loro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

Oroscopo Branko 4 maggio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Oroscopo Branko 4 maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo fine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali. Essere un po’ più tollerante con la tua cerchia oggi farà bene a tutti e, paradossalmente, avrà i suoi vantaggi in termini di efficienza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Senza troppa fatica, oggi puoi essere il re della dissimulazione. Non c’è neanche bisogno di portare una maschera o un costume! Gli altri ti vedranno nello stesso modo in cui tu vedrai te stesso. Se vuoi mostrarti come qualcuno sopraffatto dagli impegni, nessuno ti darà del lavoro in più.

