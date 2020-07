Oroscopo Branko 4 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Estate calda, di amori, passioni, calda per i vostri nervi che devono tutti i mesi (record dell’anno) respingere gli attacchi di Saturno, Giove, Plutone. E ora pure di Sole in Cancro, che oggi impone controllo della famiglia e ciò che succede intorno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le prime ore risentono ancora della Luna scorpioncina, ma poi la tensione si attenua notevolmente quando passa in Sagittario; una pinta di ottimismo anche per voi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Quasi tre giorni di Luna opposta in Sagittario, qualche tensione nascerà con il coniuge, con una figlia, collaboratrice. Crediamo più a problemi con donne e di donne a causa di Venere-Luna.

Oroscopo Branko 4 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luglio vostro mese zodiacale, in onore di Giulio Cesare (Cancro) si dice – chi a luglio nasce, ha un regno tra le fasce. Ma come insegna la storia un regno si può perdere e voi dovrete stare attenti perché i nemici professionali sono lì, in attesa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci vuole sempre qualche ora per riprendersi da Luna negativa, in tarda mattinata sarete già in uno stato d’animo diverso, più vivo, fiducioso, allegro, disposti a parlare con tutti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Venere in Gemelli (da aprile!) non dispone sempre di armi sufficienti per consentirvi di muovervi in libertà, specialmente quando si scontra con Luna o altri pianeti.

Oroscopo Branko 4 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Diplomazia. Sulla vostra attività abbiamo dato nei mesi passati indicazioni positive, che avete seguito. Ma ora il ritorno di Saturno con Giove e contro Sole-Marte, crea una situazione amministrativa-legale-professionale molto intensa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Marte è il vostro pianeta insieme con Plutone, d’ora in poi e fino al 2021, i due saranno i vostri principali sponsor, tutto fa pensare che vi porteranno successo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se siete soli, questo Marte in Ariete forma un trigono passionale con la Luna arrivata nel vostro segno e vi porta dritti nelle braccia dell’amore!

Oroscopo Branko 4 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Saturno. Dopo il breve soggiorno nel vicino Acquario, dove in qualche modo teneva sotto controllo le finanze, torna nel segno, per restare fino alla conclusione del transito il 17 dicembre.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il problema dei mesi passati non è stato tanto Saturno nel segno, ma la quadratura con Urano in Toro. Evento che ha provocato quel che ha provocato

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È da tanto che l’ambiente in cui lavorate, o vorreste lasciare, non riceve belle raccomandazioni delle stelle. Ma se insistete con certe persone, collaborazioni, significa che guadagnate e vi va bene.

