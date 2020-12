Oroscopo Branko 31 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il calore e l’umorismo sono certi. Godrete di una piacevole atmosfera amichevole. Siete dinamici, con grande energia mentale in questo momento, grazie al vostro morale che vi permette di perfezionare i vostri piani.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra certezza è costruttiva. Ditelo a chi vi circonda, è necessario discutere per procedere. Andrete ad ovviare spontaneamente alle carenze nutrizionali durante i pasti. La vostra salute dipende dalla vostra alimentazione. Pensateci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete ben consigliati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. La vostra prospettiva è più obiettiva. Una sensazione di stanchezza vi indica la giusta strada da percorrere. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, per avere un po’ di riposo in completa privacy.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avete bisogno di rallentare, ma senza isolarvi. Fatelo senza sensi di colpa o preoccupazioni! Avete bisogno di uno sport di resistenza per trovare un migliore equilibrio, per sfogarvi gradualmente.

Oroscopo Branko 31 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Un’immensa soddisfazione è in vista… Troverete il supporto per mettere a punto i vostri progetti. L’atmosfera intorno a voi è così vivace che rischiate di minare la vostra energia. Cercate un ambiente tranquillo e ascoltate il vostro corpo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensiate e il vostro bisogno di pace può essere soddisfatto in altri modi. Siete in gran forma. Le cose andrebbero ancora meglio se tentaste di equilibrare la vostra alimentazione a lungo termine.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete direttamente colpiti da un evento ufficiale. State costruendo le vostre speranze, avete fatto bene ad aspettare pazientemente. Il morale sta migliorando e vi state rimettendo da tutte le preoccupazioni. Relax.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non fatevi scuotere da idee confuse e casuali. Agite in base a delle priorità. Vi sentirete lenti e avreste bisogno di svagarvi. Prendi un po’ d’aria fresca e fate una pausa dalla vostra routine quotidiana!

