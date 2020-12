Oroscopo Branko 30 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto. I momenti di tensione possono portare a delle reazioni eccessive, ma perdere il sangue freddo non risolverà niente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà. Piuttosto che viaggiare lontano, riporta la tua concentrazione e i tuoi pensieri alla realtà, dove potrai distinguerti in maniera positiva.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l’impressione che gli stai voltando le spalle. Pur essendo di natura tollerante, a volte puoi mostrarti piuttosto intransigente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace. Sii più flessibile che puoi. Non è il momento di lasciarsi trasportare dalle onde.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi senti davvero il bisogno di qualcosa di palpitante. Ad esempio, potresti sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Devi fare attenzione a non ferire la tua cerchia più ristretta. Prova con un modo di fare più rilassato. A casa stai attraversando un periodo di eccitazione e sei ossessionato dall’idea di eliminare qualcosa che ti blocca il cammino. Anche in questo caso, evita gli eccessi tenendo conto dell’impatto che le tue azioni potrebbero avere a lungo andare.

Oroscopo Branko 30 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte. Non preoccuparti dei ritmi degli altri e concentrati su quello che c’è da fare. Metti da parte il bla bla bla di chi ti sta intorno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni. Anche se non puoi separare il cuore dalla mente, ascoltare i tuoi stati d’animo ti permette di gestirli meglio, senza che le persone intorno a te se ne rendano conto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque. Le reazioni immediate non sono il tuo forte; si tratta di una prova di pazienza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai fatto del tuo meglio per gestire ogni cosa nella tua vita, a tal punto che adesso batti la fiacca, anche perché ti rendi conto di non poter essere su tutti i fronti. Oggi il pendolo oscilla dall’altra parte e sei in piena forma per stabilire gli ultimi dettagli e passare al seguito. Rivedere le tue priorità è indispensabile per sapere quando fermarti – anche se non è tutto perfetto – e investire laddove puoi avere il massimo impatto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi ti senti un po’ in ansia, la stabilità di ieri sembra sfuggirti dalle mani. Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare. Invece di cercare di impedire quello che è inevitabile, immagina cosa potresti fare se non ti sentissi limitato dagli impedimenti presenti.

