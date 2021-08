Oroscopo Branko 3 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro ottimismo è tornato con impeto! Approfittate di questa potenza per perseguire le vostre passioni. Siete circondati da troppo stress e siete quasi al limite. Cercate di trovare un po’ di tranquillità per riposare la mente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete più tranquilli e sicuri di voi e questa pace interiore vi porterà le risposte ad alcune domande importanti. Tutto ciò che riguarda l’aria aumenterà la vostra energia – è necessario fare moto e fare esercizio per rendere le articolazioni più flessibili.

Oroscopo Branko 3 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete ammirati per il vostro spirito – nessuno sarà in grado di dirvi di no! Siate pazienti, però, non tutti saranno in grado di mantenere il ritmo. Prestate attenzione al fegato e agli eccessi in tavola.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro radar emotivo è terribilmente sensibile e vi rende più selettivi del solito. Non isolatevi. C’è troppo da fare intorno a voi e avete solo un desiderio, essere da soli, ne avete realmente bisogno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete ben disposti a cambiare ottica. Fatelo sapere e sarete sbalorditi dalla reciprocità. La vostra vitalità si mantiene a un buon livello, pensate anche a fare concessioni con la vostra golosità, tra il troppo e il troppo poco.

Oroscopo Branko 3 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Il vostro senso di conciliazione e di comprensione fa miracoli per creare l’atmosfera che tanto vi piace. Un po’ di tenerezza vi permetterà di smussare gli angoli dei vostri rapporti

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro bisogno di libertà vi rende attraenti agli occhi degli altri. State davvero uscendo dal vostro guscio! Siete più consapevoli delle vostre esigenze pratiche e sarete in grado di trasformarli in una risorsa. Riuscirete a raggiungere un migliore equilibrio tra riposo e azione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Controllate la fondatezza delle informazioni e risparmierete di sicuro molto tempo! È necessario stare attenti ai vostri movimenti per evitare di disperdervi e di provocarvi dei danni. Le attività acquatiche sono indicate per alleviare lo stress.

Oroscopo Branko 3 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se vi mettete a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno di voi, sarete costretti ad arrabbiarvi per impostare dei limiti. I disturbi minori vi ricordano che potete migliorare il vostro benessere, non trascurate la salute.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Capirete con chi avete realmente a che fare. Adesso tocca a voi capire le vostre intenzioni e farle venir fuori. Non riuscite a sopportare i ritmi, ricaricatevi con una boccata d’aria fresca!

