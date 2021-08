Oroscopo Branko 2 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 settembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’. Questo modo di fare così intransigente potrà essere oggetto di critica per qualcuno, ma in ogni caso la tua cerchia ti considera come una fonte di ispirazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Oroscopo Branko 2 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l’impressione che gli stai voltando le spalle. Pur essendo di natura tollerante, a volte puoi mostrarti piuttosto intransigente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Essere riconosciuto per il tuo contributo e i tuoi sforzi oggi sarà particolarmente piacevole, soprattutto alla luce delle ultime giornate fitte di impegni. Ma ti rendi conto che qualcuno nasconde dei progetti segreti dietro questa facciata di gratitudine. Non importa se c’è una persona un po’ gelosa, gli altri sono sinceri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo. L’onestà è più importante dell’approvazione degli altri.

Oroscopo Branko 2 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Anche se la giornata è iniziata bene, ti senti sempre più ansioso e sballottato in tutte le direzioni. È veramente importante che tu definisca le tue priorità, semplicemente perché non puoi riuscire a fare tutto quello che ti verrà richiesto oggi. Lasciare una cosa da fare non completata potrà sembrare frustrante, eppure è il modo più efficace e meno pericoloso per gestire la complessità che ti circonda.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare. Invece di cercare di impedire quello che è inevitabile, immagina cosa potresti fare se non ti sentissi limitato dagli impedimenti presenti.

Oroscopo Branko 2 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dire agli altri esattamente quello che pensi, ti sembrerà la soluzione migliore all’inizio, ma presto ti renderai conto che la situazione è più complessa. Per il momento, forse potrebbe essere più vantaggioso rispolverare gli aspetti positivi della tua cerchia, o gli aspetti positivi della tua relazione con loro. Potresti aver voglia di cedere, ma non è la giornata giusta per farlo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino. Per una volta questo non è l’aspetto più importante, visto che per adesso non devi fare una scelta definitiva.

