Oroscopo Branko 28 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Queste giornate, segnate da eventi molto difficili, vi stanno mettendo a dura prova. Provate, in questa giornata, a muovervi con prudenza per non cadere in discussioni inutili.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nonostante il momento duro che stiamo vivendo, a voi del Toro aspettano giorni caratterizzati da certezze. In arrivo anche una bella novità!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko vi invita a sfruttare la giornata di oggi per mettere da parte le questioni pratiche e fare una profonda introspezione.

Oroscopo Branko 28 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State attraversando un periodo molto complesso, ma il popolare astrologo istriano vi consiglia, per oggi, di tralasciare un po’ le preoccupazione e andare controcorrente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il periodo che il nostro paese sta vivendo mette a dura prova gli animi. Nonostante questo, voi state a poco a poco recuperando terreno e ritrovando la serenità. Continuate così!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko anticipa per i nati in Vergine una giornata in cui vi sentirete bene e sarete particolarmente simpatici con gli altri.

Oroscopo Branko 28 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il momento è molto delicato e voi siete assorbiti da mille pensieri e preoccupazioni. Oggi secondo il popolare astrologo istriano serve, però, maggiore concretezza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete in una fase della vita in cui dovete fare molte verifiche e pensare a nuovi progetti. Ma nella giornata di oggi dovreste staccare un po’ la spina e prendervi cura della vostra forma fisica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo le previsioni astrali di Branko oggi correrete il rischio di farvi assillare da dei dubbi inutili. Non ci pensate e procedete dritti lungo la vostra strada!

Oroscopo Branko 28 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nella giornata di oggi sarete sostenuti da una Luna gentile, che vi regalerà energia e proteggerà le vostre relazioni. Approfittatene!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il consiglio di Branko è di usare la giornata di oggi per dedicare un po’ di attenzione, che sia una telefonata o un messaggio, alla vostrafamiglia e ai parenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il momento di restrizioni ci limita un po’, è vero, ma chi può, dovrebbe sfruttare la giornata di oggi per fare affari, anche attraverso il web.

