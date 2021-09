Oroscopo Branko 26 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. L’Amore con la A maiuscola vi tende le braccia, se vi fidate dei vostri sentimenti. La lettura di uno sguardo vi indicherà più di quanto pensavate. Girate la pagina rispetto al passato e procedete.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi.

Oroscopo Branko 26 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avete migliorato il controllo delle vostre emozioni e questo vi permetterà di essere più percettivi su coloro che vi circondano. Mantenete il ritmo anche dopo un’intensa attività, siete in ottima forma! È necessario utilizzare la vostra energia in eccesso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete una presa salda sulla realtà – è il momento di immergervi nei conti per scovare una dimenticanza. Vi ritroverete con un milione di cose da fare ma prendete il tempo necessario e seguite un ragionamento logico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Oroscopo Branko 26 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I vostri pensieri diventano sempre più evidenti. È tempo di ricominciare a focalizzarvi su voi stessi. Avrete bisogno di abbandonare le idee fisse per ritrovare il vostro dinamismo – un po’ di aria fresca vi aiuterà a immensamente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Oroscopo Branko 26 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sentite il bisogno di giustificarvi ogni volta. Avrete controllo della vostra vita. Dovreste temere la vostra ingordigia, non esagerate a tavola, sapete che vi appesantisce.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra fiducia in voi stessi provoca gelosia e questo potrebbe creare malintesi. Impulsi atipici e frenetici vi procurano una sensazione di stanchezza. Andateci piano sul fronte fisico.

