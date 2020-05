Oroscopo Branko 26 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le vostre grandi storie d’amore trovano l’acme in questi giorni di maggio illuminati dalla luce benefica di Venere e Luna in Gemelli. Per le persone sole probabile un incontro che risveglia voglia di fisicità. Voi non perdete tempo nella realizzazione di un sogno, andate subito al dunque. Così anche nella attività affaristica, oggi troverete soldi

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fino all’entrata di Marte in Pesci maggio non aveva l’aria giusta per il vostro amore, ma ora vi riprenderete alla grande. Inizia un periodo magnifico per la vita sentimentale, sempre sotto la benefica influenza di Giove, vi diranno qualcosa in famiglia che vi commuoverà. La donna Toro è in un momento di grazia pure fisico-estetico, mai così bella! Con un po’ di originalità il lavoro rende di più.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come annunciato venerdì, Luna nuova, questo week end dà la spinta a una nuova partenza nel lavoro e altri campi che interessano. Il problema è Marte congiunto a Nettuno in Pesci che nel mondo professionale manda avanti persone meno capaci, ma che non vi impressionano. Dovrete lottare di più, ma avrete di più. L’amore è con voi. Per santa Rita ogni rosa è fiorita, per voi Venere fiorisce fino ad agosto.

Oroscopo Branko 26 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ottima combinazione di volontà e intelligenza, Marte in aspetto con Urano, entrambi in segni amici e in settori che favoriscono incontri utili a successo, affari, carriera. Di sicuro ai nativi di una certa età, che hanno avuto qualche segnale nella salute, danno forte energia. Domani inizia una tempesta astrale a vostro favore, tutto dice che chiuderete maggio con concreta soddisfazione, denaro, e amore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Brillanti, convincenti, sensuali. Puntiamo proprio sulla vostra sensualità, ora che siete sostenuti da Marte, ma ciò che vi offre ora è un anticipo di ciò che vi darà quando sarà in Ariete, molti mesi. Venere stella che vi viene incontro pure nelle emergenze professionali e finanziarie, annuncia per la settimana entrante accordi commerciali molto convenienti. Accompagnatevi a gente alla vostra altezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Prossima vacanza, Dolomiti. Avrete bisogno di aria pura dopo il consumo di ossigeno di Venere e Mercurio in Gemelli, sede delle vie respiratorie, gola, tiroide. La terza parte di maggio è sempre un po’ complicata pure per il lavoro, impegnativa per famiglia e rapporto con i figli. Domenica di totale relax, prossima settimana sarete corteggiati più nel lavoro che in amore, ma alla fine si annunciano sorprese.

Oroscopo Branko 26 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Da una maschera sul viso ho capito tante cose, che sei stata innamorata di me e ancora lo sei, dopo tre mesi di astinenza passionale. Sono gli occhi che vi tradiscono, il vostro sguardo che va dritto all’altro sguardo, le mani inguantate che toccano una spalla Per voi, amanti dello zodiaco, è dura. Consolatevi con un regalo di Luna per la vostra casa, Mercurio investimenti, Marte sportivo, Venere tutto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non abbiamo l’Oscar, non c’è Cannes, Venezia chissà però c’è Marte in Pesci congiunto a Nettuno, pianeta del cinema che continua a girare un bel film: la vostra vita. È rimasta la nuvola di Saturno in Acquario, ma Mercurio e Venere sono sempre più operativi e creativi. L’arte è la dominante del vostro lavoro, in qualsiasi professione, come sono cinematografici i baci che potete concedere…Cambierà!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Pure la movida vi hanno tolto, la gente sembra non avere considerazione del Sagittario, segno che vive quando si trova in mezzo alla folla, presto però potrete fare quel viaggio che sognate da Pasqua, ma la domenica dedicatela alle vostre solitudini nascoste. Le stelle vogliono risvegliare il poeta, musicista, cantante che è in voi. Giove è un ghiottone, disciplina con cibo e farmaci. Nettuno negativo.

Oroscopo Branko 26 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Calde emozioni in amore previste gli ultimi due giorni di maggio, per primo quarto in Vergine e trigono con Giove, Urano, Plutone Programmate cose che vi interessano, professionali o private, a fine mese. Oggi Luna in Gemelli porta un’aria frizzante, domani in Cancro, la situazione esterna cambierà. Persistono lotte professionali, contrasti per le proprietà, ma le opposizioni vere devono ancora arrivare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Musica nuova nel vostro oroscopo, come è nuova questa Luna pure oggi in Gemelli, ma si prevedono eventi speciali anche il 30, 31. Pensiamo al campo della vita sentimentale, amore coniugale e familiare, amore per i figli, voglia di nascite. Tra un anno, Giove sarà con voi, dovete cominciare a pensarci. Oggi la nota lieta sono gli amici, grazie a loro chi è solo può incontrare un personaggio bellissimo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Rilassatevi pure oggi, non solo perché domenica ma per Luna ancora in Gemelli, quadrata a Marte e Nettuno, aspetto che rende distratti. Attività fisiche sconsigliate, ma domani Luna sarà diversa, il 28 Mercurio inizia un fortunato transito, importante per questioni legali, burocratiche, finanziarie. Strana agitazione in casa. Marte contro Venere, lui e lei si sfidano, ma in amore non c’è un vincitore

