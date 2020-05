Oroscopo Branko 25 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le stelle seguono un loro calendario e noi dobbiamo (se vogliamo) adattare iniziative e decisioni al loro influsso quando è positivo come in questo momento speciale, per voi. Pure durante festività, domeniche e ponti, le stelle non si fermano mai, ecco perché questo week end diventa la vostra miniera di buone opportunità. Sole vi scalda, salute è buona, energie equilibrate, avvenimenti fortunati in amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Succede quasi sempre a tutti i segni, dopo l’uscita del Sole arriva una strana agitazione, come se mancasse qualcosa, un indefinibile stress. Non sarà mancanza d’affetto? Marte chiama a raccolta le vostre risorse per organizzare una campagna di espansione. Amore o non amore siete in un momento epocale della vita, che non è partito da marzo ma l’ha annunciato Luna piena in Vergine, 15 settembre scorso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gratificati da Luna nuova che si è formata ieri nel segno, oggi e domani potete creare occasioni di successo nel lavoro, affari. Non solo scale verso il successo, in cima vi attende pure Venere, rosa del vostro amore, che ha avuto ieri un momento emozionante con il ricordo di Santa Rita, santa delle rose. Solo una piccola spina, Marte in Pesci. Superiori e colleghi non alla vostra altezza.

Oroscopo Branko 25 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una discussione, accordo, firma, progetto importante per la nuova stagione alle porte. Non pensiamo all’ingresso del Sole di giugno ma a Mercurio che entra nel segno il 28 per un lungo, produttivo transito pure per affari.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro governatore, Sole, splende in un punto felice del cielo, la positività aumenta per Luna nuova in Gemelli accompagnata da Mercurio e Venere. Si può realizzare un bel bottino in affari, ma sono importanti i collaboratori, nel mese del Toro non avete fatto sempre scelte giuste. Oggi siete in grado farlo con lucidità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tra una settimana ci sarà primo quarto in Vergine, mentre Mercurio, oggi vostro nemico, prenderà di nuovo le sembianze di astro guida in Cancro. Questa giornata non consente neanche di intavolare serie discussioni, difficile giungere a una conclusione ragionata. Meglio coltivare un dubbio che fidarsi, Luna contro Nettuno è un trionfo di ambiguità, inganno. Concedetevi due giorni di relax

Oroscopo Branko 25 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ora è il vostro tempo, la vostra fortuna. L’estate riserva al vostro segno transiti diversi, cosa che manda in bestia tipi equilibrati come voi, intanto fatevi un’idea del lavoro, rapporti professionali, collaborazioni: qualcosa è destinato a sparire. È il momento di dare prova di carattere in ogni campo, specie con i figli. Siamo in Gemelli, voi nel mese delle rose, il bisogno d’amore è così forte

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): A parte i mensili passaggi della Luna, il primo pianeta che entrerà in Toro sarà Marte, gennaio 2021 Resta Urano, quindi le noie della vostra vita da cavaliere solitario ci saranno, ma avrete più forza, saprete reagire, non vi occuperete di ciò che pensa e dice di voi la gente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tra le nuove manie che la società vorrebbe imporre c’è questo mezzo di trasporto. Chissà dove avete deciso di passare questo sabato che pare più insulso che negativo, non c’è una stella in sintonia con il vostro stile, ma voi sapete reagire provocando il mondo intero. Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Oroscopo Branko 25 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Presentatevi all’incasso. Non si tratta solo di una somma di denaro ma anche un riscontro per favori fatti a qualcuno. L’avete fatto nel vostro interesse, come fa il figlio di Saturno, ma ora potrete avere un cambio conveniente per la carriera. A proposito di collaborazioni, ci preme sollecitare decisioni importanti, definitive, perché il settore tra un mese rischia di andare in crisi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi invitiamo a leggere il Toro, la questione Marte interessa pure voi, di più se avete ascendente in quel segno o Leone. Oggi siamo in festa per voi, cielo azzurro per l’amore giallo-oro per i vostri affari. Bene anche la famiglia, lavoro e progetti per la casa, Luna nuova nel punto della fortuna, con Mercurio e Venere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Uno sguardo alla salute, Marte nel segno è garanzia di forza e vitalità, ma lotta con Sole e Luna nuova in Gemelli, Mercurio e Venere. Rischiate di pagare eccessi delle settimane scorse. La pressione dei Gemelli provoca allergie, tosse, nervosismo, insonnia. Si dirige pure verso Sagittario: per due giorni gran da fare nel lavoro, rapporti con un ambiente che finge simpatia che non prova.

