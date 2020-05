Oroscopo Branko 24 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Un momento astrale di grande positività. Il week end registra il favore professionale-affaristico di Luna nuova-Gemelli, segno che vi manda altri tre influssi eccezionali: Sole, Mercurio, Venere. Quattro forze cosmiche congiunte risolvono pure vecchie questioni domestiche. Se vi interessano rapporti con istituzioni, autorità, siete protetti da Saturno. L’amore offre molto, uscite stasera e domani, anche se in parte nascosto un viso nuovo sarà riconoscibile subito: è lui, è lei.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete quello che più desiderate: guadagno, approvazione, proposte, offerte, nuove proprietà. Giove in Capricorno non è disturbato da altri pianeti. Agisce in piena libertà e autonomia, propizia occasioni che possiamo definire eccellenti. Ora è il momento di puntare al potere, se siete veramente ambiziosi e preparati. Tra un anno, in questo stesso periodo, Giove sarà diverso, in Acquario, dove ora avete Saturno retrogrado. Ma è anche l’unico disturbo che si sente, specie nei rapporti ambientali.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Marte mette il dito nel punto più delicato della vita personale, dai Pesci si intromette nelle lotte professionali, conflitti. Ma visto che quadra i vostri quattro ospiti nel segno, il nervosismo arriva pure dalla famiglia, cautela salute e sport. A parte questo, il vostro cielo nel fine settimana è spettacolare. Sole e Saturno in trigono, contatti con personaggi che vi daranno aiuti concreti. Venere congiunta a Mercurio inizia un nuovo discorso d’amore, una storia, primi amori per giovani e adolescenti.

Oroscopo Branko 24 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non importa il segno dove nascono nuove fasi lunari, voi le sentite sempre e tutte. Oggi nasce Luna nuova in Gemelli, vostra Casa XII, cioè il settore astrale che conclude un periodo dell’anno e inizia a costruire il nuovo che arriverà il 21 giugno, quando avrete voi Luna nuova. In questo periodo, quattro settimane circa (meglio fino a luglio), cercate di fare il più possibile. È un ordine. Non di chi scrive, ma di Saturno e Marte, pianeti ora disponibili a ogni vostro cambiamento, anche coniugale o amoroso, ma non saranno così affabili in postazioni nemiche.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il punto meglio illuminato è quello che amate di più: relazioni sociali, viaggi, amicizie, svaghi, conversazioni che vi permettono di brillare in società. Si tratta del segno dei Gemelli, che raccomandiamo pure come compagno di vita, se siete alla ricerca dell’amore. Una passione incredibile, un po’ strana, potrebbe nascere nel week end, grazie a Venere congiunta a Mercurio. Ma dovreste muovervi, accettare inviti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In mattinata abbiamo ancora Luna in Toro, siete in grado di fare qualcosa di concreto nell’attività, seguire l’andamento delle vostre azioni, appuntamenti in banca. Tenetevi in contatto con persone lontane, anche all’estero, ci sono comunicazioni importanti. Nel pomeriggio inizierete a sentire un aumento di stress, qualche dolore alle spalle, gambe, stiramenti e crampi, normali effetti di Marte contro Luna nuova in Gemelli.

Oroscopo Branko 24 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il tempo ci corre dietro, che possiamo fare? Correre di più. Suggerisce il veloce Mercurio in Gemelli, congiunto alla vostra Venere, una protezione speciale pensata forse solo per voi. Non solo una nuova gioia d’amore, ma pure un regalo monetario della dea fortuna, visto che stasera nasce Luna nuova. Conclusione magnifica della settimana lavorativa e inizio di qualcosa di nuovo per carriera e casa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le fasi lunari polemiche nel periodo del Toro sono passate, il primo cambio di Luna positiva si verifica stasera quando nasce Luna nuova di maggio, in Gemelli. Eccitante, conturbante, trasgressivo, un po’ insolente. Così è l’amore, ma almeno potete dire maggio, davvero, dopo la clausura che avete subito, come tutti, del resto. Ma voi siete quelli della fenice, immaginiamo il giovane uomo Scorpione come l’ammiraglio di una nave diretta verso un posto felice.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nel loro strano giro intorno al Sole le stelle (o i pianeti che ci interessano per le previsioni) devono a volte assumere aspetti non molto rilassanti. Questa volta tocca a voi. È da qualche giorno che mettiamo l’accento sulle opposizioni dei Gemelli, precisando che sono aspetti che vi spingono in direzioni diverse, esperimenti professionali magari azzardati ma moderni, vivi. Siete rimasti sulle posizioni raggiunte, ecco perché la crisi generale vi ha toccato tanto.

Oroscopo Branko 24 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro opportunismo è noto alle stelle, certo anche agli uomini, ma il bello è che non fate nulla per nasconderlo, anzi sembra che lo facciate di proposito: sfidare gli altri. Nella vita pubblica il Capricorno è il segno con più nemici e avversari nascosti e aperti, ma ciò non toglie che siete anche ammirati per il vostro speciale talento. Grandi professionisti, studiosi, artigiani, lavoratori

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È un piacere riportare previsioni positive, esaltanti, specie dopo qualche periodo di difficoltà che alcuni di voi avranno vissuto, ma Acquario arriva sempre alla persona giusta, trova luogo e momento ideale per iniziare il proprio riscatto. Quando cominciare? Oggi, ma non la mattina presto, Luna è ancora in Toro. Poi va in Gemelli e porta il canto di Venere e Mercurio nel campo dell’amore, mentre la fortuna si fa sentire la sera e vi seguirà.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo Marte nel segno vi rende impazienti e impulsivi, dovete proprio imparare l’arte del rilassamento magari con un po’ di ginnastica leggera, soprattutto cercate di camminare molto. Vale specie per la donna Pesci, famosa per le sue gambe bellissime, ma il tallone è spesso un tormento, causa pure tacco 12 L’odierno stress diventa anche una confusione generale nel campo della vita domestica.

