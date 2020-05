Oroscopo Branko 23 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sole primaverile riscalda dai Gemelli, dove già domani nasce Luna nuova di maggio. Ricchezza di sentimenti, emozioni nella vita familiare, rapporti con nipoti molto intensi, numero crescente di impegni e possibilità. La professione va molto bene, riprendono gli affari e nuove possibilità sono in arrivo. Ma Mercurio, presto critico in Cancro, segnala qualcosa da rivedere, mettere a punto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nelle coppie non mancano ripicche, ma la vita sentimentale è in stuzzicante fioritura. L’aspetto bello per l’amore, in questo inizio del mese dei Gemelli è il terzetto Urano-Giove-Marte, che può diventare una vera e propria potenza sessuale. Tutti e tre sono associati alla passione maschile e confermano l’uomo Toro quale migliore amante dello zodiaco. La donna è illuminata dalla Luna, ma un po’ assente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Primo risveglio con il Sole nel segno, Venere e Mercurio. È un po’ come un ritorno a casa dopo un soggiorno in un paese straniero, quindi ritrovate e ricreate le atmosfere che fanno incantare chi è ancora e sempre tanto innamorato di voi. Cominciate a programmare il matrimonio, pensare a un figlio. Il mondo privato assume importanza primaria perché già domani avrete Luna nuova, che aiuta a ricominciare.

Oroscopo Branko 23 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio):Sole in Gemelli, ovvero il vostro anno zodiacale si avvia alla conclusione, tra un mese sarete davanti a una nuova frontiera. E che frontiera! Marte in Ariete e l’opposizione dei tre in Capricorno, fatevi furbi e iniziate da oggi a mettere a posto cose personali e in dubbio certi rapporti di collaborazione. Rinunciate a ciò che non serve a successo e felicità. Bella Luna, passione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete un buon rapporto con questo segno governato da Mercurio, il pianeta più vicino al vostro Sole, stavolta l’intesa sarà ancora più forte, grazie a Venere. Briosa e frizzante, rende l’amore divertente, ma lì vicino c’è pure Mercurio fino al 28, approfittate se siete in trattative o vicini a una firma importante. Concluderete domani con Luna nuova, oggi è in Toro, pesante per il collo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’ansia è uno stato d’animo che conoscete bene, ma ora rischiate di andare oltre, quindi fate pressione su voi stessi e non prendetevela tanto per tutto e tutti. Reagite solo se vengono toccati i vostri interessi, non abbiate paura di chiudere certi rapporti, il ricambio sarà migliore. Vivete l’odierna Luna ancora in Toro, trigona a Giove, come un’attesa di fortuna. Mai dire mai, filosofia di James Bond.

Oroscopo Branko 23 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Giorni indimenticabili per il vostro amore, di grande interesse per lavoro, carriera, affari che si presentano senza troppa fatica. Siete osservati, criticati, ma anche voi avete deciso di non giocare piùcome Mina, canterete seduta su uno sgabello, fumando una sigaretta me ne vado. Un amore può essere preso, trovato, lasciato. Venere non è mai stata più mamma di ora: siete padroni della situazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avere più il Sole opposto è già un passo avanti, oggi c’è ancora Luna in Toro congiunta a Urano, tensione con le persone vicine, quelle di sempre, ma scontri pure con sconosciuti. La gente è diventata molto sgarbata negli ultimi mesi, atteggiamento che non migliorerà quando Marte sarà in Ariete per mesi e mesi La società dovrebbe fare i conti con questi passaggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sono tranquilli i primi giorni in Gemelli. Va precisato che Sole e due pianeti in opposizione svolgono anche un effetto stimolante e ottimista, il problema casomai è un altro. Cioè la quadratura che nasce tra Sole e Marte-Nettuno in Pesci, dovete essere prudenti con le persone del vostro ambiente e con voi stessi. Fate tenerezza in amore, desiderio bruciante… Non abusate di farmaci, cibi messicani.

Oroscopo Branko 23 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sole in Gemelli illumina il mondo del lavoro, interessi professionali, affari, studio, ricerche. Ogni campo dell’attività conta su un pianeta speciale, ma se ci chiedete le categorie che vanno al massimo da oggi al 28 giugno: avvocati, giudici, notai, commercialisti, medici. Ma noi non siamo in pensiero per nessuno di voi, stelle e Luna fortunata in Toro fanno la vostra felicità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nuovi amori dolci e teneri, profumati, come fragole di Terracina, o fragoline di Nemi, nate dalle lacrimucce di Venere per una delusione d’amore Ben vengano, nascono sotto il segno della fortuna tutte le nuove relazioni, insieme alla magnifica protezione di Venere in Gemelli fino ad agosto, ci sarà pure Marte superlativo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Luna ancora dalla vostra parte, in Toro favorisce rapporti e incontri con le persone vicine, incluse questioni scritte. È sui documenti che dovete concentrarvi, visto che Mercurio in Gemelli (fino al 28), diventa dispettoso perché rafforzato dalla congiunzione con Sole. Entrambi battono contro Marte e Nettuno nel vostro segno, momentaneo caos in casa e nel mondo esterno

