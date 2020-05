Oroscopo Branko 22 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 maggio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Marte, vostro pianeta guida, dal 12 è in Pesci, alle spalle. Poco eccitante, l’intraprendenza che vi distingue è un po’ in calo, ma avete già fatto molto. Dal 28 giugno Marte sarà nel segno fino a gennaio 2021, ricordatelo quando vi sentite (che assurdità!) messi in disparte. Oggi Sole entra in Gemelli e stimola Mercurio e Venere, Luna è in Toro non si può chiedere più passione. Dedicatevi a voi stessi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un giorno e una settimana da ricordare. Nel segno la vostra Luna di maggio, intensa per tutti gli amori, saluta il Sole che esce e conclude il mese del compleanno con un colpo di fortuna! Ricordiamo che avrete Giove benefico in diretta fino a dicembre e che Marte in Pesci, per voi è un ammiraglio tipo Bruce Willis, innamorato della donna Toro, sostenitore del maschio, anche se ora lo vede un po’molle.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Signori, partenza! Dal binario n.1 ovvero Casa I, che comprende ciò che conta nella vita e che vi arriverà nel prossimo mese. Si parte alle 15 e 49, quando Sole entra nel segno e apre il mese del compleanno con tre aspetti positivi: Saturno, Mercurio e Venere. Lavorerete di più, guadagnerete più degli altri, ma avrete pure un nemico da combattere, Marte. Riflettete oggi e domani, in azione venerdì 22.

Oroscopo Branko 22 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il Sole in Gemelli da oggi e fino al solstizio estivo, tra un mese, quando va in Cancro. Verrà a mancare qualche stimolo, un appoggio fidato, ma sul piano professionale ci sono altre protezioni. Saturno è ancora in postazione di rinnovamento nel lavoro, a favore di una nuova impresa, Mercurio il 28 inizia un lungo transito nel segno ma il principale è Marte in Pesci. Amicizie, ottimismo, sex appeal.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’ingresso del Sole in Gemelli, segno amico e spesso anche amante, coniuge, socio, complice, compagno di scorribande notturne dei giovani Leoni, è festeggiato da Venere e Mercurio. Si può prevedere un mese di amori nuovi, giovani. Come è giovane Marte, che dai Pesci il 28 inizierà un transito che sembrerà non finire mai

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Certo Giove e Plutone, in Capricorno, Urano in Toro, Saturno che occupa ancora il settore dove serve di più, lavoro e affari, salute e tutte le questioni relative a proprietà in comune, anche con il coniuge, genitori e figli. Non si escludono problemi con la burocrazia ma, siete in grande compagnia.

Oroscopo Branko 22 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Diamo grande importanza alla casa IX, nono settore del vostro oroscopo che cade in Gemelli e simboleggia lunghi viaggi, cose legali, ricchezza o perdite, matrimoni o divorzi, ma è soprattutto il mondo della vostra mente. Spuntano idee, ambizioni, torna la voglia di lottare per qualcosa in cui credete. Iniziate oggi, nel pomeriggio Sole entra in Gemelli, venerdì Luna nuova. Presentatevi alla porta: eccomi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non si può festeggiare subito il passaggio del Sole in Gemelli, segno che rappresenta i tormenti del cuore e le fantastiche idee che sbocciano nella vostra testa, perché oggi e domani avete Luna in Toro. Da sola non può fare danni seri ma congiunta a Urano e quadrata a Saturno impone cautela nell’attività fisica, controllo della salute. Influssi che hanno creato problemi (lavoro). Rabbia repressa fa male.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Iniziano complicazioni in amore, matrimonio e relazioni libere (da chi, da che? Chi ama non può essere libero). Diversa Venere per chi è alla ricerca di qualcuno da amare, ma soprattutto che vi porti lontano da qui. Sole in Gemelli, opposizione insieme a Venere e Mercurio (fino al 28), tutti contro Marte e Nettuno in Pesci. Voi siete il segno di Giove, sapete affrontare complicazioni, ma non stancatevi.

Oroscopo Branko 22 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete ancora in cima ai segni che contano sulle maggiori possibilità di riuscita, anche se oggi termina il mese del Toro. Il Sole entra in Gemelli, segno del vostro lavoro, dove incontra Mercurio e Venere, Luna ottima in Toro, gli affari proseguono a meraviglia. Cercate di lavorare in modo indipendente, correte i vostri rischi, non fidatevi delle promesse generali, pensate con la vostra testa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): A parte Urano, avrete stelle bellissime nel mese dei Gemelli, vostro amico d’aria, dove nel pomeriggio entra il Sole. È la miglior posizione del Sole, significa anche fortuna vera e propria, ma noi ricordiamo Mercurio lavoratore e Venere amorosa che forma un aspetto eccitante e produttivo con Saturno nel vostro segno. Oggi però rilassatevi, Luna è contro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Gemelli è per voi il segno che mette in evidenza la famiglia d’origine, che si chiamava casa materna o paterna, però interessa pure i rapporti con fratelli, sorelle, altri parenti, anche quelli acquisiti con il matrimonio. Tutto il mondo privato sta entrando in un breve periodo di caos, ma ciò significa che siete pieni di progetti, impazienti di recuperare occasioni perdute

