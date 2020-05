Oroscopo Branko 21 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 maggio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il Sole entra in Gemelli, inizia la terza e più creativa fase della vostra primavera, annunciata dalla bella Luna nel segno in diretto aspetto con Venere. Non mancheranno occasioni e incontri eccitanti, nulla va tenuto nascosto nella mente e nel cuore, né vanno rimandate rivendicazioni. Uno dei vostri punti di forza è l’istinto di capire subito i cambiamenti quando sono creativi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il mese zodiacale chiude domani alle 15 e 49, con il passaggio del Sole in Gemelli. Tutti i bimbi che nascono entro quell’ora sono Toro e partono con un bagaglio di fortuna notevole, regalato da Giove, che prevede una bella vita. Pure voi avrete ancora tante occasioni di rivincita e vincite, chiuderete la stagione del compleanno con Luna nel segno: non sembra un finale ma l’inizio di un nuovo film.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Una splendida Luna anche oggi in Ariete rende incantevole la vigilia del vostro nuovo anno zodiacale, che parte domani. Un periodo creativo e di successo, anche fortunato per via della bella Venere nel vostro cielo, innamorata fissa, ma sarà pure un mese di battaglie quasi quotidiane nel campo della professione, per la presenza di persone incompetenti. Se pensate di cambiare lavoro, Giove dà l’ok.

Oroscopo Branko 21 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luna in Ariete, nervosa. L’ultimo giorno del Toro, amico, serve per fare un resoconto delle cose fatte e che non siete riusciti a realizzare, non sempre per colpa vostra ma per la situazione generale. Prima dell’arrivo di Mercurio, alleato del vostro lavoro, fate un altro bilancio, molti hanno promesso mari e monti e non si sono fatti sentire, ma anche voi… Siete puntuali solo in amore

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualche scossa dalle vostre parti nelle collaborazioni, matrimonio, rapporti stretti? Se è successo è in linea con la quadratura Sole-Saturno, uno degli aspetti più pesanti pure per il fisico. Ma interessa di più chi ha mansioni importanti, lavori con il pubblico, che a volte sentono tremare il terreno del successo. In quei momenti arriva il saluto di Venere: tutto l’amore del mondo è qui.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’uomo Vergine avrebbe bisogno di un amore corposo, le donne invece sognano un amore virile con qualche sfumatura rosa shocking. Certo che la stagione dei Gemelli sposta l’attenzione su lavoro e nuove battaglie per il successo, ma non mancherà qualche Luna molto tonica, non sarete trascurati da Giove

Oroscopo Branko 21 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Due possibilità, come i piatti della bilancia: tendenza al risparmio, o il fanatico accumulo delle ricchezze. Ma come le stagioni, anche le ricchezze non sono più quelle di un tempo, in più voi siete ben seguiti da Giove, cose statali e fiscali. Però domani, inizia Gemelli, ancora due possibilità! Due pretendenti alla vostra mano. Nasceranno nuovi amori pure per divorziati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Già si può intuire una situazione più leggera nei rapporti di lavoro, le collaborazioni così pressate da Saturno-Sole. Da domani il Sole lascia la provocatoria posizione in Toro e inizia un amichevole transito in Gemelli fino all’ingresso splendido in Cancro, solstizio estivo. Dove sono gli astri dell’amore, Venere e Marte, Giove e Nettuno? Dov’è Mercurio, cercatore di occasioni inedite? Tutti ottimi!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stiamo vivendo il passaggio da un segno all’altro, è naturale sentirsi agitati, incerti, come bloccati. Voi, sempre così attivi, non avete voglia di movimento, anche l’idea di fare qualche chilometro in su o in giù non vi stimola troppo. Però sarebbe sbagliato pensare di perdere (o aver perso) chissà quali possibilità, guadagni, amori, passioni. Stavolta dovete accettare la realtà: siamo tutti sulla barca di Nettuno.

Oroscopo Branko 21 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avviso a chi è ancora single: anche se domani il Sole passa da Toro a Gemelli, dal campo dell’amore a quello del lavoro e salute, le stelle vi offrono ancora tante occasioni per trovare la persona che fa per voi. Non si parla solo di avventure o veloci flirt, i sentimenti che nascono entro il solstizio estivo possiedono l’incanto dell’amore eterno. Ottimo pure il matrimonio, non oggi

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non potete lamentarvi così tanto, sono giorni che trasmettiamo informazioni interessanti per la vostra attività, presto vi troverete nella posizione privilegiata di poter scegliere tra varie proposte, presentate voi per primi i progetti pronti da tempo. L’ottimismo, la luminosità, tornano domani pomeriggio con l’ingresso di Sole in Gemelli, dove avete Venere e Mercurio, testimoni della passione in atto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un mese, inizia domani, che vale una stagione o un anno intero. A volte molto ambizioso o complesso. Quest’ultimo giorno di Sole in Toro deve servire per sistemare le cose scritte, fare programmi precisi, affari e riunioni, iniziative o rinunce, perché tutto sia sistemato entro il 28. Poi inizia Mercurio bellissimo in Cancro, Marte è nel segno e Giove a favore, pure la famiglia respira i profumi di maggio.

OROSCOPO BRANKO 20 MAGGIO 2020